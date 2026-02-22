Presidenta Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma tras operativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse informada y en calma tras el operativo federal contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las medidas adoptadas destaca la suspensión de clases en algunos estados, mientras que las cancillerías de distintos países han alertado a sus ciudadanos.

(CNN En Español) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse informada y en calma tras el operativo federal que resultó en la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y causó bloqueos carreteros y quema de vehículos en algunos puntos del país.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

Sheinbaum reconoció en su mensaje la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad.

Suspenden clases en al menos tres estados de México ante ola de violencia tras la muerte de El Mencho

Las autoridades educativas de México anunciaron la suspensión de clases este lunes en Jalisco y en los estados vecinos de Nayarit y Guanajuato, como medida preventiva ante la ola de violencia que se desató tras el operativo federal que resultó en la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó de la cancelación de clases presenciales del lunes, al señalar que la medida busca proteger “a nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros” y agregó que en breve la Secretaría de Educación del estado ampliará la información.

En Nayarit, los Servicios de Educación Pública del Estado informaron que “se suspenden clases este 23 de febrero de 2026 en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior”, medida que aplica a escuelas públicas y privadas en todo el estado.

Por su parte, la Universidad de Guanajuato comunicó a su comunidad académica que las actividades del lunes quedan canceladas, argumentando que la decisión responde a la “ola de violencia que se ha registrado en la entidad tras el operativo en el que fue abatido el líder del CJNG”.

Las autoridades han pedido a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras fuerzas federales y estatales patrullan las carreteras y ciudades afectadas en estos estados colindantes con Jalisco.

EE.UU. tuvo “un papel” en la operación contra el líder de un importante cartel de drogas mexicano

Un grupo de trabajo interinstitucional de EE.UU. “tuvo un papel” en una operación militar mexicana que resultó en la muerte del líder de un importante cartel de drogas, dijo el domingo un funcionario de defensa estadounidense.

“[Joint Interagency Task Force-Counter Cartel] tuvo un papel, ya que JIATF-CC trabaja regularmente con [las fuerzas armadas mexicanas] a través de USNORTHCOM”, dijo el funcionario, en referencia al Comando Norte de EE.UU. “Sin embargo, quiero enfatizar que esta fue una operación de [las fuerzas armadas mexicanas], así que el mérito es de ellos”.

Se desconoce hasta el momento cuál fue exactamente el papel de EE.UU. en la operación.

JIATF-CC se estableció el mes pasado, con el objetivo de combatir las operaciones de los carteles a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.

Cancillerías de varios países alertan a sus ciudadanos sobre la ola de violencia tras el operativo en el que abatieron a El Mencho

Las cancillerías de varios países emitieron advertencias a sus ciudadanos tras la escalada de violencia en el estado mexicano de Jalisco y estados vecinos, luego de que este domingo fuera abatido Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo federal.

Argentina recomendó “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar” y, a quienes ya se encuentren en Jalisco, “extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales”.

El Reino Unido señaló que tras la operación en Tapalpa, donde las autoridades mexicanas abatieron a El Mencho, “las autoridades en Puerto Vallarta han emitido un aviso público de permanecer en espacios interiores. Las rutas hacia los aeropuertos podrían estar bloqueadas” y llamó a evitar viajes no esenciales en las áreas afectadas.

Guatemala indicó que su Red Consular “se mantiene en constante monitoreo” y aseguró que, hasta ahora, no hay ciudadanos guatemaltecos afectados, aunque instó a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

España también pidió a sus ciudadanos “extremar las medidas de precaución” ante la quema de vehículos y reportes de zonas inseguras.

Con información Haley Britzky.