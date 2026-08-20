Precios del petróleo suben más de 2% tras amenaza de Trump sobre una “operación económica aplastante” contra Irán

(CNN) – Los precios del petróleo subieron más de un 2% este jueves después de que el presidente Donald Trump amenazara con una “guerra económica” contra Irán.

Los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, subieron un 2,4% hasta casi los US$ 94 por barril a primera hora de la mañana (hora del este), su nivel más alto desde finales de julio. Los futuros del WTI, la referencia de Estados Unidos, subieron un 2,5% hasta los US$ 86.

Trump advirtió el miércoles que Estados Unidos lanzaría una “operación económica aplastante” contra Irán, aunque no dio detalles. También amenazó con sancionar a los países que mantienen relaciones comerciales con Irán y le proporcionan “cualquier tipo de ayuda”.

“El contrabando de petróleo, las redes de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques, las empresas fachada… Todo esto debe terminar YA”, escribió Trump en Truth Social. “Ustedes saben quiénes son”.

Las tensiones se intensificaron esta semana después de que el plazo para que Washington y Teherán negociaran un acuerdo de paz expirara formalmente el lunes, a pesar de que las relaciones se habían deteriorado drásticamente —y los combates se habían reanudado— semanas antes.

Si bien cada vez se encuentran rutas de salida para volúmenes mayores de petróleo de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, lo que mantiene elevados los precios de la energía e impulsa la inflación mundial.

El miércoles, los datos oficiales del Reino Unido y la zona euro mostraron que la inflación de los precios al consumidor aumentó un 2,9% en los 12 meses hasta julio en ambas economías, siendo el alza de los precios de la energía un factor que contribuyó a ello.