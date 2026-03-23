Precio del petróleo baja y mercados se disparan tras anuncio de Donald Trump para postergar ataques contra Irán

La orden del presidente Donald Trump calmó las tensiones en el Medio Oriente por el conflicto armado, causando que tanto el precio del petróleo como el del diésel sufrieran una caída en el mercado global.

(CNN)— Las acciones se dispararon y los precios del petróleo cayeron luego de que el presidente Donald Trump dijera el lunes que Estados Unidos pospondría nuevos ataques a la infraestructura energética de Irán, a la espera del resultado de las negociaciones.

El Dow Jones subió 975 puntos, o un 2,1%. El S&P 500 avanzó un 2% y el Nasdaq ganó un 2,3%. El Nasdaq había cerrado al borde de una corrección el viernes —una caída del 10% desde su pico reciente.

Los precios del petróleo bajaron: el crudo Brent cayó un 10,1% hasta los $100,87 dólares por barril, después de haber caído brevemente hasta los $96 dólares por barril. El crudo estadounidense retrocedió un 9,5% hasta los $88,90 dólares por barril.

Los futuros de acciones dieron un salto y el petróleo bajó considerablemente inmediatamente después del mensaje de Trump a primera hora del lunes sobre la pausa militar.

Sin embargo, los mercados retrocedieron parte de su entusiasmo inicial luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaran que continuaban con los ataques sobre Teherán, y se volviera incierto si Irán estaba de acuerdo con la versión de los hechos de Trump.

Las acciones en Europa subieron, revirtiendo las pérdidas iniciales: el índice de referencia Stoxx 600 sumó un 1,1% y el índice DAX de Alemania se disparó un 1,8%.

Los precios del oro cayeron un 2%, el índice del dólar estadounidense bajó un 0,5% y los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron mientras los inversores compraban bonos.

Los futuros de diésel y gasolina en Estados Unidos cayeron el lunes junto con los precios del petróleo. Los futuros del diésel bajaron un 8,5% y los de la gasolina cayeron un 9%. No obstante, los futuros siguen acumulando un alza del 83% y del 74% en lo que va del año, respectivamente.

Incluso con las caídas en los precios del petróleo del lunes, los precios del crudo siguen siendo aproximadamente un tercio más altos de lo que eran antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Los estadounidenses han pagado el precio de los enfrentamientos en forma de precios más altos en los combustibles. Los precios de la gasolina en EE. UU. subieron por 23° día consecutivo el lunes, alcanzando los $3,96 dólares en la última medición de la AAA, el precio más alto desde agosto de 2022.