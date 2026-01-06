¿Por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante?

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela, las amenazas retóricas del presidente Donald Trump han adquirido un nuevo peso, especialmente su insistencia en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia.

(CNN) – Cuando las fuerzas estadounidenses atacaron la capital venezolana y derrocaron al presidente del país, Nicolás Maduro, el sábado, convirtieron una de las amenazas retóricas del presidente Donald Trump, en realidad.

En los días transcurridos desde entonces, sus frecuentes reflexiones sobre otros temas de su lista de deseos en materia de política exterior han resonado con renovada fuerza, especialmente su reiterado deseo de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, el vasto territorio autónomo del Ártico gobernado por Dinamarca.

A raíz de una exhibición tan descarada del poder militar estadounidense en Venezuela, esta retórica ha adquirido un carácter diferente, tensando la relación de Washington con su aliado de la OTAN.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró el lunes que ya había “dejado muy clara la postura del Reino de Dinamarca y que Groenlandia ha dicho repetidamente que no quiere ser parte de Estados Unidos”.

Incluso advirtió que esto podría llevar a la desaparición de la alianza de la OTAN.

Entonces, ¿por qué Trump sigue dirigiendo su atención a esta isla remota y escasamente poblada, y por qué está causando tensiones con Europa?

Esto es lo que necesitas saber.

¿Cómo es Groenlandia?

Groenlandia, una isla rica en recursos de 836.000 millas cuadradas (2,16 millones de kilómetros cuadrados), es una antigua colonia danesa y ahora un territorio autónomo de Dinamarca, situado en el Ártico.

Es el país menos densamente poblado del mundo y su aislamiento es tal que sus 56.000 habitantes se desplazan en barco, helicóptero y avión entre sus pueblos, que se encuentran principalmente dispersos a lo largo de la costa occidental de la isla. Nuuk, la capital del territorio, es un ejemplo emblemático de estos pueblos, con sus casas de colores brillantes apiñadas entre una costa escarpada y las montañas del interior.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la segunda dama, Usha Vance, son vistos durante una visita a Groenlandia en marzo pasado. Jim Watson/Getty Images

Fuera de las ciudades, Groenlandia es principalmente un territorio virgen, con el 81% de su territorio cubierto de hielo. Casi el 90% de su población es de origen inuit y la economía del territorio se ha basado desde hace mucho tiempo en la pesca.

¿Por qué es tan importante estratégicamente?

Groenlandia ocupa una posición geopolítica estratégica, situada entre Estados Unidos y Europa y a horcajadas de la llamada brecha GIUK, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que une el Ártico con el océano Atlántico.

Sus ricos yacimientos de recursos naturales, como petróleo, gas y tierras raras, le confieren una importancia estratégica aún mayor, especialmente porque China ha aprovechado su dominio de la industria de las tierras raras para presionar a Estados Unidos. Estas tierras raras son cada vez más cruciales para la economía mundial, ya que se requieren para fabricar desde coches eléctricos y turbinas eólicas hasta equipo militar.

El tesoro de minerales de Groenlandia puede volverse más accesible a medida que la crisis climática derrite el hielo del Ártico, un fenómeno que también hace que las rutas marítimas del norte sean navegables durante más tiempo durante el año, reorientando potencialmente el comercio y haciendo que la región sea aún más importante, a pesar de que Trump califica la crisis climática como “la mayor estafa”.

Los trabajadores de la empresa minera Greenland Anorthosite perforan en un sitio de exploración cerca del fiordo Qeqertarsuatsiaat en 2021. Hannibal Hanschke/Reuters

Trump ha restado importancia a la importancia de los recursos naturales de Groenlandia, diciendo a los periodistas el mes pasado: “Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales”.

Pero su ex asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, sugirió en enero de 2024 que el enfoque de Trump estaba en los recursos naturales, y le dijo a Fox News que el enfoque de la administración en Groenlandia era “sobre minerales críticos” y “recursos naturales”.

¿Y qué tiene que ver Venezuela con esto?

El día después de que las fuerzas estadounidenses sacaran a Maduro de su casa, Trump repitió que Estados Unidos necesita Groenlandia “desde el punto de vista de la seguridad nacional”, antes de que el subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, reiterara esas afirmaciones el lunes, agudizando aún más la atención sobre el territorio ártico.

“Necesitamos Groenlandia… es un lugar estratégico en este momento. Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo, a pesar de haber dicho inicialmente que no quería hablar del tema. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

¿Qué ha dicho Trump antes?

Trump preguntó sobre la posibilidad de comprar Groenlandia durante su primer mandato y, a pesar de que la isla le dijo que “Groenlandia no está a la venta”, reanudó esos llamados en diciembre de 2024, diciendo en una publicación en redes sociales: “Para fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre Groenlandia con periodistas en el Air Force One el domingo. Alex Brandon/AP

Afirmó que Estados Unidos necesita Groenlandia para su “seguridad económica”, antes de que el vicepresidente JD Vance viajara a la isla en marzo de 2025, donde dijo que era “la política de Estados Unidos” ver cambios en el liderazgo danés de la isla, pero reconoció que los groenlandeses deberían decidir su futuro.

Las encuestas en Groenlandia muestran una clara oposición a convertirse en parte de EE.UU., con un 85% de los groenlandeses en contra del dominio estadounidense, informó Reuters.

¿Qué significa esto para la OTAN?

Si Estados Unidos recurre a la acción militar para apoderarse de Groenlandia –algo que Trump se ha negado rotundamente a descartar– podría fracturar la alianza de la OTAN.

Frederiksen dijo el lunes que “si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detiene, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

El martes, los líderes de las principales potencias europeas expresaron su apoyo a Dinamarca y Groenlandia y agregaron que la seguridad del Ártico debe defenderse colectivamente con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos.

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen», declararon los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca en una declaración conjunta.

“La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando su labor”.

¿Qué piensan los groenlandeses?

La postura frecuente de Trump sobre Groenlandia ataca directamente al corazón de la política del territorio, que desde hace mucho tiempo ha estado determinada por el legado colonial de Dinamarca y su impulso independentista.

Groenlandia se incorporó a Dinamarca en 1953, durante una ola de descolonización que se extendió por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En 1979 se le concedió el autogobierno local; en 2009 logró el autogobierno, pero su política exterior, de seguridad, de defensa y monetaria aún están bajo el control de Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, habla en una conferencia de prensa el lunes. Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix Dinamarca/Reuters

Durante las recientes campañas electorales, los políticos groenlandeses han prometido avanzar hacia la independencia, pero no han ofrecido un plazo concreto. Si bien no todos los groenlandeses desean la independencia de Dinamarca, pocos desean cambiar el liderazgo danés por el estadounidense.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó la retórica de Estados Unidos de “completamente inaceptable”.

“Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y la intervención militar, no solo está mal, sino que es una falta de respeto”, declaró.

“Basta de fantasías de anexión”, añadió Nielsen. “Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero deben llevarse a cabo por los cauces adecuados y con respeto al derecho internacional… Groenlandia es nuestro hogar y nuestro territorio. Y lo seguirá siendo”.

Según Kuno Fencker, miembro del parlamento por el partido Naleraq, más pro-estadounidense, algunos de los comentarios de Trump han sido “bastante bien recibidos”.

“Si dice que Groenlandia tiene derecho a la autodeterminación o que podría unirse a Estados Unidos, es una gran oferta del presidente de Estados Unidos”, dijo Fencker a CNN.

“Pero si los periodistas ponen palabras en su boca sobre anexar o tomar Groenlandia como parte del ejército, eso no ha sido bien recibido”, añadió.