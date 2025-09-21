Por qué Machu Picchu estaría en riesgo de perder su designación como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo

La organización New7Wonders advirtió que la permanencia del santuario inca en la prestigiosa lista está en riesgo, debido a una gestión deficiente y conflictos sociales en la zona.

(CNN) – Fue en 2007 cuando se anunció que, tras un concurso mundial y más de 100 millones de votos, Machu Picchu se había convertido en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Ahora, el proyecto New7Wonders, que organizó la votación, advierte que “la permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu” en la lista está en riesgo y que todo depende de la “toma de decisiones” del Gobierno de Perú.

La organización detalla en un comunicado que “los principales responsables de la toma de decisiones” en el país “han recibido desde hace tiempo nuestras propuestas para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu”.

También dice que “la designación implica un compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable” del sitio y la “implementación de estándares internacionales de preservación y gestión”.

Cuando se le preguntó si Machu Picchu podría perder su lugar en la lista y si un sitio diferente podría tomar su lugar, New7Wonders le dijo a CNN que era demasiado pronto para discutir cuál sería el proceso, cómo funcionaría o si sucedería.

Un grupo de turistas saluda mientras se prepara para abandonar a pie Machu Picchu debido a una protesta de los residentes en Machu Picchu Pueblo, Perú, el 16 de septiembre de 2025. CAROLINA PAUCAR/AFP/AFP via Getty Images

Horas después, sin mencionar el comunicado, el Ministerio de Cultura de Perú dijo en su cuenta de X que “la Unesco es el único organismo competente para promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural”.

Agregó que, durante la 47° reunión del comité de Patrimonio Mundial de la Humanidad realizada en julio en París, la Unesco “valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario histórico de Machu Picchu”.

El Ministerio de Cultura aseguró, en tanto, que “la conservación y protección” de Machu Picchu “no está siendo vulnerada” y que “no está inscrito en la lista de patrimonio mundial en peligro de la Unesco”.

Vista general de la antigua ciudadela inca de Machu Picchu en el valle de Urubamba, cerca de la ciudad andina de Cusco, tomada el 21 de abril de 2023. Crédito: MARIANA SUAREZ/AFP/Getty Images. MARIANA SUAREZ

En tanto, el Ministerio de Comercio y Turismo de Perú anunció que se reuniría este martes con gremios de turismo del país para buscar una solución consensuada a la “compleja situación” de Machu Pichu, según informó en un comunicado.

¿Qué está pasando ahora en Machu Picchu?

Miles de viajeros están varados en los alrededores de Machu Picchu, según la Cámara de Turismo del Cusco.

El problema se inició a principios de septiembre con los conflictos por control de la concesión de la ruta que lleva al santuario. Las protestas escalaron hasta que este lunes pobladores bloquearon las vías del tren que llega al santuario.

CNN espera la respuesta del gobierno regional de Cusco y la Cámara de Turismo de Cusco sobre lo dicho por la organización New7Wonders y sobre el conjunto de problemas que estaría enfrentando el santuario.

En tanto, la Defensoría del Pueblo de Perú anunció en X este martes por la tarde que había llegado a un acuerdo con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha de Machu Picchu para permitir el paso de los trenes para el traslado de turistas extranjeros, nacionales y pasajeros locales. El plazo de esta medida originalmente se extendería hasta las 8 de la mañana de este 17 de septiembre.

Pero este miércoles, Oscar Luque, jefe de la Oficina Defensorial del Cusco, que forma parte de la Defensoría del Pueblo de Perú y que ha sido la autoridad encargada de mediar con la población de Cusco, dijo a CNN que se alcanzó un acuerdo para que el tránsito de turistas desde y hacia el santuario de Machu Picchu se normalice durante 72 horas, a partir las 11 de la mañana de este 17 de septiembre.

El acuerdo firmado por Luque en representación de la Defensoría y pobladores de la zona, como la presidenta del Comité de Lucha de las comunidades de distrito de Machu Picchu, señala que la protesta se suspende “para que se pueda llevar a cabo un proceso de diálogo en el marco del respeto y la paz social en atención la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo”. El documento solicita a las empresas de trenes, Peru Rail e Inca Rail, que trasladan a los turistas hacia Machu Picchu, “retomar sus actividades de servicio ferroviario”.

¿Problema aislado o estructural?

Pero, ¿es este solo un problema reciente o forma parte de uno más grande y estructural que data de hace mucho?

Según New7Wonders, los últimos años se han presentado “diversos desafíos agudizados que requieren atención prioritaria: la alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de precios en servicios y bienes, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, así como limitaciones en las políticas de gestión y conservación”, además de “conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes”.

En 2023, CNN reportó que los servicios de tren en la ruta hacia Machu Picchu estaban suspendidos debido a que un grupo de pobladores mantenían una huelga durante la que bloquearon las vías férreas en protesta a la decisión del Estado peruano tomada respecto a la venta de boletos al santuario por internet.

Machu Picchu, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1983, por la Unesco, superará el millón y medio de visitas este 2025. Esta cifra fue alcanzada antes de la pandemia, en 2019, cuando se registró el mayor número de visitantes, según dijo el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ante el Congreso peruano el 12 de septiembre.