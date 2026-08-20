Por qué Harry y Meghan volverán a Reino Unido: Todo sobre el sorpresivo regreso de los duques de Sussex

(CNN) — El próximo regreso de los duques de Sussex ocupó las portadas de los periódicos británicos este jueves, cuando los británicos se despertaron con la sorpresiva noticia de que la pareja regresará al país después de seis años en Estados Unidos.

La familia Sussex tiene previsto vivir en una residencia privada a las afueras de Londres, y sus dos hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya están matriculados en colegios de Inglaterra.

El sorpresivo regreso a casa del príncipe Harry y Meghan sin duda desatará una oleada de especulaciones en Reino Unido, donde los dramas familiares del clan Windsor suelen mantener en vilo a la nación.

¿Por qué ahora?

La mudanza, que se espera que se concrete en cuestión de días, parece repentina, pero es probable que la pareja haya estado meditando la decisión desde hace tiempo. Puede que la decisión final se haya tomado recientemente, pero dado que el año escolar británico comienza a principios de septiembre, los miembros de la familia real querrán instalarse con los niños cuanto antes.

Todo parece indicar que el encuentro con el rey Carlos y la reina Camila el mes pasado pudo haber sido crucial en la decisión de la pareja de regresar al otro lado del Atlántico. La reunión en Highgrove, la residencia campestre privada del monarca en Gloucestershire, Inglaterra, fue un momento significativo, ya que marcó la primera vez en cuatro años que el monarca de 77 años se reunía con sus nietos.

Meghan y los niños acompañaron a Harry en el Reino Unido al final de su visita de julio, que se centró en los compromisos relacionados con los Juegos Invictus del próximo año. Durante su viaje, también visitaron Althorp House, la finca ancestral de la madre de Harry, Diana, princesa de Gales, donde está enterrada.

Al preguntarle por qué regresaban, una fuente cercana a la pareja se limitó a comentar lo mucho que disfrutaron de su visita familiar al Reino Unido el mes pasado.

¿Y la seguridad?

A medida que iban conociéndose los detalles del inminente traslado de la familia, un elemento bastante importante no se abordó de inmediato: su seguridad.

La protección policial que se les brindó durante su visita al país, financiada con los impuestos de los ciudadanos, ha sido motivo de controversia desde hace mucho tiempo. De hecho, fue la razón por la que Harry decidió a última hora no llevar a su esposa e hijos a sus compromisos en Londres el mes pasado, como había planeado inicialmente.

Harry, que sigue siendo el quinto en la línea de sucesión al trono británico, lleva años inmerso en una batalla con el gobierno del Reino Unido después de que su seguridad fuera rebajada por el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades VIP (RAVEC) cuando él y Meghan renunciaron a sus deberes reales.

Pero hasta ahora, el Estado británico se ha negado a ceder.

El año pasado, Harry declaró a la BBC que no podía imaginarse un mundo en el que pudiera traer de vuelta a su esposa e hijos al Reino Unido en este momento. Estas declaraciones se produjeron tras perder una apelación contra el Ministerio del Interior en el Tribunal de Apelación del Reino Unido en relación con sus medidas de seguridad.

A finales de junio, aún estaba a la espera de la revisión por parte del Consejo de Gestión de Riesgos de RAVEC.

No quedó claro de inmediato si habían llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior ni quién pagaría la seguridad necesaria a su regreso. Un portavoz del gobierno británico había descrito previamente su sistema de seguridad como “riguroso y proporcionado”.

¿Podrán solucionar la división en la realeza?

Las relaciones de Harry y Meghan con la familia real han sido tensas durante muchos años. La pareja abandonó el Reino Unido y renunció a sus funciones como miembros de la realeza en 2020, estableciéndose en la exclusiva comunidad costera californiana de Montecito en busca de independencia financiera.

La brecha se amplió tras la polémica entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, su docuserie de Netflix y las memorias reveladoras de Harry.

Según CNN, el rey Carlos fue informado del traslado el fin de semana, lo que sugiere que la sorpresiva reubicación no se mencionó cuando Harry se reunió con su padre hace unas semanas. En cualquier caso, se dice que el rey agradece la oportunidad de ver a los duques de Sussex con más frecuencia.

En los últimos años parece haberse producido un acercamiento entre padre e hijo. Harry regresó rápidamente a casa tras el diagnóstico de cáncer del rey Carlos y, según se informa, ambos hablan con más frecuencia últimamente.

No ha sido así con su hermano mayor, el príncipe William, con quien sigue distanciado. Él y su esposa Kate también han sido informados de los planes de Harry y Meghan. Ni el príncipe ni la princesa de Gales han hecho comentarios al respecto.

En los años transcurridos desde el diagnóstico de cáncer de su padre, William se ha visto obligado a asumir un papel más destacado como heredero al trono. Carlos aún recibe tratamiento, pero en diciembre ofreció una inusual actualización en la que reveló que había respondido bien al mismo.

Sin embargo, el grupo —en su momento apodado “los Cuatro Fantásticos” por la prensa británica— sí se reunió para dar un paseo por Windsor tras la muerte de la reina Isabel II en 2022. Un año antes, los hermanos inauguraron un monumento en honor a su madre en lo que habría sido el 60.º cumpleaños de Diana. Queda por ver si los hermanos, que en su día fueron muy unidos, decidirán dejar de lado sus diferencias de cara al 30.º aniversario de la muerte de su madre el próximo año.

¿Dónde vivirán?

Lo único que sabemos es que no estarán en la capital británica. Además, no se ha revelado la ubicación exacta de su nueva residencia. Es probable que la propiedad refleje su estatus como miembros de la familia real y, por lo tanto, debe ser segura.

Dados los estrechos lazos de los duques de Sussex con la familia materna, podrían optar por establecerse cerca de la finca Spencer en Northamptonshire.

Otra opción serían los Cotswolds, una zona rural y acomodada del centro de Inglaterra. La pareja mantiene un contacto cercano con amigos en el Reino Unido que también tienen familia, por lo que quizás deseen echar raíces cerca de ella.

¿Qué harán?

Harry y Meghan no retomarán sus funciones como miembros de la realeza cuando regresen al otro lado del Atlántico. La institución real ha dejado claro a lo largo de los años que el enfoque de “medio dentro, medio fuera” que propusieron los duques de Sussex no es una solución viable y que no asumirán ninguna función oficial una vez instalados.

Sin embargo, su decisión hará que muchos británicos se pregunten si esto podría cambiar en el futuro. Al fin y al cabo, la partida de ambos hace seis años se consideró una pérdida para la monarquía, dada su habilidad natural para conectar con las generaciones más jóvenes.

Cualquier trabajo que realicen será para sus proyectos benéficos personales y otras causas a las que dedican gran parte de su tiempo.

El príncipe Harry ya tenía previsto estar en Reino Unido el próximo mes para una ceremonia anual organizada por WellChild, una organización benéfica que atiende a niños y jóvenes gravemente enfermos en el Reino Unido.

Harry también tiene previsto asistir a los Juegos Invictus en Birmingham el próximo año. Mientras tanto, Meghan cuenta con su marca de estilo de vida As Ever, que quizás desee expandir más allá de Estados Unidos.

Todavía no está claro hasta qué punto la Casa Real y los duques de Sussex coordinarán sus compromisos para evitar conflictos y la dispersión de la atención pública sobre las causas que todos los miembros de la familia real desean promover.

Otro aspecto que el rey Carlos y el príncipe Guillermo deben considerar es si integrar a los duques de Sussex en eventos familiares privados, como la Pascua en Windsor o la Navidad en Sandringham.

Si bien Harry y Meghan ya no son miembros activos de la realeza, siguen siendo figuras destacadas de la familia, y Harry conserva su posición en la línea de sucesión al trono británico.