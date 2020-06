Un video que rápidamente se viralizó en Twitter a partir de este miércoles, muestra a una niña afroamericana de sólo cinco años en Houston, Texas, siendo consolada por un policía blanco que trabajaba en las inmediaciones de una de las tantas protestas que se han efectuado en ese país a partir de la muerte de George Floyd.

La grabación dio la vuelta al mundo y conmovió a los usuarios en redes sociales que compartieron el registro. La menor, llamada Simone Bartee, ante el despliegue importante de uniformados sintió temor y, dentro de su inocencia, le preguntó a uno de los policías: “¿Nos vas a disparar?”.

Sorprendido por la consulta, el oficial se arrodilló junto a ella y la reconfortó, además de explicarle que nadie iba a disparar y que estaban ahí para cuidarla, mientras el padre de la niña grababa toda la situación, la que luego él mismo subió a su Twitter.

“Estamos aquí para protegerte, ¿de acuerdo? No estamos para lastimarte en absoluto”, le indició. Y luego, para tranquilizarla más le dijo: “Puedes protestar, festejar… puedes hacer lo que quieras”.

La menor se encontraba en compañía de sus padres participando en una masiva manifestación en Houston, como parte del movimiento #BlackLivesMatter, una de las tantas marchas que siguen sucediendo en territorio norteamericano en contra del racismo.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020