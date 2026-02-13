¿Podría esta adolescente ser la próxima líder de Corea del Norte?

La teoría de la sucesión recibió nuevo impulso el jueves después de que la agencia de espionaje de Corea del Sur dijera que cree que el líder ha “entrado en la etapa de nominarla como sucesora”.

Una joven adolescente envuelta en misterio e intriga podría muy bien ser la próxima líder de la aislada nación ermitaña de Corea del Norte .

Algunos expertos creen que el líder Kim Jong Un está preparando a su hija para que sea su sucesora, llevándola consigo a excursiones cada vez más frecuentes y de alto perfil, lo que ha alimentado la especulación en los últimos años.

Se desconoce la edad exacta de la niña, cuyo nombre se cree que es Kim Ju Ae, pero se cree que es una adolescente.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, por sus siglas) presentó esta evaluación actualizada en una reunión informativa a puertas cerradas con legisladores, quienes luego compartieron sus hallazgos con los periodistas.

Además de simplemente aparecer en eventos importantes, Ju Ae ahora parece haber “expresado opiniones sobre algunas medidas” políticas, dijo el NIS, según los legisladores.

Nada de esto ha sido confirmado oficialmente y aún se desconoce mucho sobre la familia Kim. Es escasa la información que entra o sale de Corea del Norte, uno de los países más herméticos y represivos del mundo.

La pandemia profundizó este aislamiento, con las fronteras cerradas y la salida de la mayoría de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales sin fines de lucro que seguían en el país.

Pero las agencias de inteligencia observan de cerca cualquier acontecimiento que pueda ofrecer una pista, especialmente sobre el futuro de la dinastía Kim, que ha gobernado Corea del Norte durante generaciones.

Uno de esos eventos será una importante reunión política que se espera tenga lugar a finales de febrero, la primera en cinco años, en la que el país posiblemente establecerá nuevas prioridades y reorganizará sus funcionarios.

Los legisladores dijeron que el NIS monitoreará de cerca si Ju Ae asiste a la reunión, el nivel de protocolo que se le dio, así como cualquier título simbólico y otras pistas.

Los expertos occidentales creen que Kim tiene tres hijos y que Ju Ae es la hija del medio, aunque no hay forma de verificarlo.

El mundo se enteró de la existencia de Ju Ae en 2013, cuando la estrella estadounidense de baloncesto Dennis Rodman realizó una controvertida visita a la capital, Pyongyang. Posteriormente, declaró a The Guardian: “Sostuve en brazos a su bebé, Ju Ae, y también hablé con (la esposa de Kim)”.

Ju Ae permaneció oculta hasta su primera aparición pública en 2022, cuando acompañó a su padre a supervisar el lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM). Fotos memorables muestran a la líder de la mano de una joven de mejillas regordetas, flequillo y una larga cola de caballo, con un imponente misil de fondo.

En los años siguientes hizo más apariciones públicas, incluso en eventos militares, como un desfile en la capital donde contempló filas de misiles balísticos intercontinentales.

Su primer viaje público al extranjero tuvo lugar en septiembre pasado, cuando acompañó a su padre a Beijing para asistir al desfile militar del líder chino Xi Jinping.

En una demostración de fuerza durante el desfile, Kim y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, flanquearon a Xi, caminando delante de otros líderes mundiales y formando un trío de autoritarios alineados en su misión de crear un nuevo orden mundial para contrarrestar a Occidente.

Mientras proyectaban ese duro mensaje al mundo en un espectáculo visto por millones de personas, en algún lugar de Beijing, oculto a las cámaras, estaba la joven Ju Ae.

Ella es la única hija de Kim con cierta visibilidad; los medios estatales se dirigen a ella regularmente como “hija amada” y “querida hija”.

Si Kim tiene otros hijos, nunca los ha mostrado en público.

Pero no todos creen que Ju Ae haya sido designado sucesora. Algunos expertos argumentan que se trata simplemente de una estrategia de relaciones públicas para atraer la atención internacional.

Durante décadas, ha sido un misterio cómo se eligen los sucesores de la familia Kim, según declaró previamente un experto a CNN. Entonces, ¿por qué cambiar eso ahora?

Los otros hijos de Kim podrían ser elegidos en su lugar y podría ser una elección deliberada mantenerlos fuera de la vista por ahora, preservando su anonimato y permitiéndoles más opciones en educación o capacitación, dijeron expertos a CNN.

El propio Kim estudió en Suiza en la década de 1990. Pero esa es una opción poco probable para Ju Ae, ahora que la atención está puesta en ella.

Mucho puede pasar de aquí al momento de la sucesión. Podrían pasar muchos años más antes de que Kim, que se cree ronda los 40 años, tenga que ceder el testigo.