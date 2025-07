Plan piloto en ciudades de Estados Unidos: Mujeres podrán solicitar una conductora al pedir Uber

Las pasajeras de Los Ángeles, San Francisco y Detroit verán una nueva opción llamada "Conductoras Mujeres". Asimismo, las conductoras también podrán solicitar pasajeras a través de una nueva opción de “Preferencia de Pasajera Mujer".

(CNN) — Uber probará una nueva opción para el uso de su aplicación en Estados Unidos, que permitirá a las pasajeras solicitar conductoras mujeres. La actualización llega luego varios intentos de la empresa por lidiar con la prevención de agresiones sexuales en su plataforma.

La función, llamada Preferencia de Mujeres, se lanzará en una etapa piloto en Los Ángeles, San Francisco y Detroit en las próximas semanas, dijo la empresa en una publicación. Esto marca la primera vez que la popular aplicación de viajes compartidos ofrece esta opción en su servicio en Estados Unidos.

Uber se une a Lyft y otras aplicaciones de taxis, como HERide y Just Her Rideshare, que conectan a pasajeras con conductoras mujeres.

“A lo largo de EE.UU., pasajeras y conductoras nos han dicho que quieren la opción de ser emparejadas con otras mujeres en los viajes”, declaró Camiel Irving, vicepresidenta de operaciones en EE.UU. y Canadá, en un comunicado de prensa.

Las pasajeras en las ciudades donde la función está disponible verán una nueva opción llamada Conductoras Mujeres. También podrán reservar viajes con anticipación con conductoras mujeres y establecer una preferencia en la aplicación para ser emparejadas con una conductora mujer.

La actualización funciona en ambos sentidos; las conductoras también podrán solicitar pasajeras a través de una nueva opción de “Preferencia de Pasajera Mujer” en el menú de configuración. Las pasajeras y conductoras aún podrán conectarse de manera más amplia con pasajeros y conductores que no sean mujeres si así lo desean, incluso con estas preferencias establecidas.

La empresa realizó pruebas y recopiló comentarios de otros mercados como Alemania y Francia para asegurarse de que la opción funcionará de manera confiable, considerando que la mayoría de los conductores de Uber son hombres, escribió Irving en la publicación del blog de Uber.

La agresión sexual ha sido un problema para Uber durante años; casi 6.000 reportes de agresión sexual se realizaron entre 2017 y 2018, según el informe de seguridad de Uber.

Ese número se redujo significativamente a 2.717 en 2022, indica el informe, aunque cinco pasajeras demandaron a Uber en 2022 por incidentes de agresión sexual que ocurrieron entre agosto de 2021 y febrero de 2022.

La Comisión de Servicios Públicos de California multó a Uber con US$ 59 millones en 2020 por no entregar datos sobre agresiones sexuales, pero el monto se redujo a US$ 150.000 después de que la empresa llegara a un acuerdo que le exigía proporcionar datos anonimizados sobre incidentes de agresión sexual.

Uber ha lanzado otras funciones para promover la seguridad en los últimos años, como un centro en la aplicación para gestionar preferencias de seguridad.