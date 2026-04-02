Petróleo brent repunta un 7,63 % y supera los 107 dólares: Alza se produjo tras discurso Trump

El presidente estadounidense ha asegurado esta madrugada que, una vez que termine la guerra, el estrecho de Ormuz "se abrirá de forma natural" porque Irán requerirá de la venta de petróleo para reconstruirse, si bien no ofreció detalles precisos sobre cómo garantizar la reapertura de esta estratégica ruta.

Madrid, 2 abr (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, repuntaba un 7,63 % en la apertura del mercado de este jueves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrara algo ambiguo sobre el futuro del conflicto en Irán.

Cerca de una hora después del comienzo de la sesión, el precio del barril de brent era de 107,87 dólares, tras subir ese 7,63 %; asimismo, el petróleo de Texas (WTI, por sus sigla en inglés) también acusaba la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte del crudundial.

El presidente estadounidense ha asegurado esta madrugada que, una vez que termine la guerra, el estrecho de Ormuz “se abrirá de forma natural” porque Irán requerirá de la venta de petróleo para reconstruirse, si bien no ofreció detalles precisos sobre cómo garantizar la reapertura de esta estratégica ruta.

El barril WTI se encarecía un 7,71 % hasta 106,58 dólares, del mismo modo que el gas natural para entregar a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, repuntaba un 2,04 % hasta 49,14 euros el megavatio hora. EFE