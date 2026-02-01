Petro acusa al CNE de “bloquear” garantías democráticas en Colombia: “Se avecina un golpe”

El presidente de Colombia reaccionó ante el debate sobre un posible impedimento para que Iván Cepeda participe en una consulta presidencial fijada para el 8 de marzo de 2026. Petro sostuvo que se “bloquea” la participación política y convocó una reunión vinculada a una Constituyente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de bloquear la participación política y advirtió que “se avecina un golpe”, en el marco de la discusión sobre un posible impedimento para que el senador Iván Cepeda participe en una consulta del Frente por la Vida prevista para el 8 de marzo de 2026. Petro también convocó una reunión vinculada a una Constituyente, según lo informado en el material.

El debate se instaló por la eventual decisión que debe adoptar el CNE respecto de si Cepeda intervino o no en una consulta interpartidista en octubre de 2025, antecedente que podría incidir en su participación en el proceso fijado para marzo de 2026.

“Se avecina un golpe”: La acusación contra el CNE

En su declaración, Petro sostuvo que existe un riesgo para “las garantías libres y democráticas” del país. En el material, el mandatario atribuyó el escenario a la forma en que se calificaría la consulta anterior y al rol del CNE en ese proceso.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia”, afirmó Petro, de acuerdo con el texto.

El material también consignó declaraciones del exsenador Humberto de la Calle, quien habló de “una duda razonable” respecto de la participación de Iván Cepeda, pero advirtió sobre el costo político de impedir su intervención en la consulta.

De la Calle planteó que una decisión en ese sentido podría instalar un relato de persecución política y afectar el clima electoral, según lo reportado.

El caso queda supeditado a la determinación del CNE sobre la situación de Iván Cepeda frente a la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo de 2026.