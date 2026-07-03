Peter Thiel acusa al Papa León XIV de actuar como “agente comunista chino” y anticipa una “toma democrático-socialista” del Partido Demócrata

(CNN) – El inversor tecnológico Peter Thiel acusó este martes al Papa León XIV de trabajar “para los comunistas chinos” y pronosticó una “toma de control democrático-socialista del Partido Demócrata” , en una serie de afirmaciones provocadoras durante el Festival de las Ideas de Aspen, Colorado. Thiel, cofundador de Palantir y Paypal, intervino en un panel junto al politólogo Francis Fukuyama.

“Trabajando para los comunistas chinos”

Thiel apuntó contra la encíclica Magnifica Humanitas, en la que el pontífice pidió “desarmar” la inteligencia artificial. A juicio del magnate, el mensaje del Papa influye en Occidente pero no en China, lo que frena solo a uno de los competidores en la carrera por la IA. Concluyó que León XIV actúa inadvertidamente como un agente chino, comentario que el público recibió con risas. El Vaticano no respondió a solicitudes de comentarios.

Fukuyama defendió las instituciones democráticas, mientras Thiel replicó que “las extrañas formas en que la política se volvió loca” reflejan un estancamiento tecnológico profundo. Sobre la Unión Europea, afirmó que es “el estado de derecho” y la definió como “una IA mala” , un sistema burocrático que convierte a los ciudadanos en meros “personajes no jugadores”.

En el plano político interno, Thiel restó importancia al Partido Republicano: “Cuando el Partido Demócrata caiga, este país se acabó”. También acusó sin pruebas a la empresa de inteligencia artificial Anthropic de planear amañar las elecciones de 2028 para favorecer a los demócratas. Anthropic remitió a una entrada de su blog sobre integridad electoral y sesgo político.