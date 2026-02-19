Perú nombra a José María Balcázar como presidente interino tras destituir a José Jerí

Con un total de 64 votos, José María Balcázar fue escogido como presidente interino de Perú, a dos meses de las elecciones. Tras la destitución de José Jerí, Balcázar se convierte en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década marcada por la inestabilidad política en el país.

(CNN Español)— José María Balcázar, del partido Perú Libre, fue elegido este miércoles como presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí, convirtiéndose en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.

Con un total de 64 votos, Balcázar fue elegido como presidente del Congreso y, por tanto, como presidente interino tras conseguir la mayoría de los votos necesarios en una sesión extraordinaria en el pleno en la que los legisladores eligieron entre los 4 candidatos a la presidencia que fueron presentados por las bancadas.

Tras ganar la votación, Balcázar presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta la investidura del ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.

Jerí, de 39 años, había asumido hace apenas cuatro meses y perdió un día antes una moción de censura en su contra. Tomó posesión del cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Pedro Castillo tras un año y medio de mandato.

Jerí era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. El domingo, Jerí dijo que no acudiría a la sesión, argumentando que el procedimiento, a diferencia de una moción de vacancia, no le otorga un derecho a la defensa.