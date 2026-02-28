Una persona muere en los Emiratos Árabes Unidos por ataques iraníes

La noticia fue dada por medio de un comunicado.

(CNN) Una persona murió por la caída de escombros después de que las defensas aéreas interceptaron misiles iraníes que apuntaban a sitios en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, informó la agencia de noticias estatal WAM, citando al Ministerio de Defensa del país.

El Ministerio de Defensa indicó que un ciudadano asiático murió después de que los escombros cayeran en una zona residencial de Abu Dhabi.

Los Emiratos Árabes Unidos comentaron en el comunicado que habían interceptado “varios” misiles balísticos disparados por Irán, describiendo el ataque como “una escalada peligrosa y un acto cobarde”.

En desarrollo…