“Ella es una persona estupenda”: El inusual mensaje de Donald Trump por compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

El gesto del mandatario ha generado diversas interpretaciones, considerando que Swift ha sido una de sus críticas más visibles desde 2018, cuando expresó abiertamente su respaldo a candidatos demócratas y cuestionó a figuras del Partido Republicano.

La sorpresiva noticia del compromiso entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce se tomó las redes sociales este martes, luego de que la pareja publicara una foto conjunta en Instagram con el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, provocó una oleada de reacciones entre los fanáticos de Swift.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien —en un inusual gesto— se refirió públicamente a la noticia durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Bueno, les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador y gran tipo, creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”, declaró el mandatario.

Las palabras de Trump sorprendieron no solo por el inesperado comentario en un contexto político, sino por el historial de tensiones entre el expresidente y la artista pop.

Swift ha sido abiertamente crítica del Partido Republicano desde 2018, cuando expresó su apoyo a candidatos demócratas y acusó a miembros republicanos de atentar contra derechos civiles.

Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por el desacuerdo ideológico, algo que no pasó desapercibido para los medios estadounidenses que cubrieron las declaraciones del Presidente.