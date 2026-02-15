Pentágono intercepta en el Índico otro petrolero que “violaba bloqueo a Venezuela y Cuba”

Las fuerzas estadounidenses abordaron el Veronica III tras seguirlo desde el Caribe, en el marco de la Operation Lanza del Sur que busca cortar ingresos a redes aliadas de Rusia e Irán.

(EFE) – El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo la interceptación de un nuevo petrolero en el océano Índico por violar el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo relacionadas con Venezuela y Cuba.

El buque Veronica III, de bandera panameña, fue abordado “sin incidentes” en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico, según informó el Pentágono en un mensaje en X acompañado de un video de la operación.

Operación de seguimiento y neutralización

Las fuerzas estadounidenses detallaron que “el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente Trump” y fue seguido desde el Caribe hasta el Índico, donde “acortamos la distancia y lo neutralizamos”.

El Veronica III habría intentado eludir el cerco cambiando su nombre a ‘DS Vector’ y falseando sus coordenadas, según The New York Times.

La interceptación se enmarca en la Operation Lanza del Sur, que desde diciembre de 2025 aplica una cuarentena marítima a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela.

Washington busca impedir la venta de crudo venezolano fuera de canales autorizados y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o Cuba. Hasta la fecha, se han abordado o incautado al menos ocho buques.