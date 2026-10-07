Pedro Sánchez expresa su pésame a la familia de Maricarmen Abascal y dice sentir su pérdida como propia

Este miércoles, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal.
Fue en X (ex Twitter) donde el mandatario envió sus condolencias a la familia de la mujer de 87 años, quien fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y permanecía hospitalizada desde entonces.
“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”, escribió en la publicación.
Maricarmen se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, activando fuertes movilizaciones. Una multitud de personas se congregó entre la madrileña Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados para mostrar su rabia por su muerte.
Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.
Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.
Descanse en paz.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026
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