Paso del tifón Ragasa deja casi dos millones de personas evacuadas en China y 15 fallecidos en Taiwán

La tormenta, que lleva vientos huracanados, ha provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y enormes olas. Ahora se dirige hacia la provincia china de Guangdong, donde se encuentran grandes ciudades como Shenzhen y Guangzhou.

(CNN) — Casi dos millones de personas en el sur de China han sido evacuadas mientras un poderoso tifón azota una de las costas más densamente pobladas del mundo, habiendo causado ya inundaciones mortales en Taiwán.

El tifón Ragasa, que hace unos días fue la tormenta más fuerte del planeta en lo que va de año, ha azotado islas remotas de Filipinas y las regiones montañosas de Taiwán. Ha dejado una estela de daños, causando deslizamientos de tierra y enormes olas, y ha obligado a evacuar a más de un millón de personas en el sur de China.

La tormenta, que lleva vientos huracanados, ha dejado un rastro de daños, causando deslizamientos de tierra, inundaciones y enormes olas, y ahora se dirige hacia la provincia china de Guangdong, donde se encuentran grandes ciudades como Shenzhen y Guangzhou.

En Taiwán, al menos 15 personas murieron y los rescatistas estaban luchando por localizar a otras 17 que seguían desaparecidas el miércoles por la tarde, después de que una presa natural que contenía un lago recientemente formado colapsara el día anterior, liberando 68 millones de toneladas de agua e inundando el cercano municipio de Guangfu.

Los videos de la ciudad, en el montañoso condado oriental de Hualien, muestran un torrente de agua corriendo por las calles, con autos arrastrados y residentes refugiándose en pisos superiores mientras los niveles inferiores de sus casas se inundan.

Los escombros de un deslizamiento de tierra en julio formaron la presa natural, y las autoridades llevaban semanas advirtiendo que el remoto lago podría desbordarse para octubre. En una conferencia de prensa el miércoles, las autoridades informaron que las evaluaciones indicaban que no era viable dragar, extraer con sifón ni retirar de ningún otro modo la barrera de la presa, por lo que optaron por monitorear la situación.

Antes de que llegara el tifón, las autoridades dijeron que habían emitido múltiples advertencias y avisos de evacuación a los residentes que podrían verse afectados si el lago se desbordaba.

Pero su predicción de octubre no tuvo en cuenta fuertes lluvias, y cualquier tifón fuerte podría haber acelerado ese proceso, dijo Kuo-Lung Wang, profesor de la Universidad Nacional Chi Nan de Taiwán.

Un gran puente en Hualien también fue arrasado por la corriente de agua tras el colapso de la presa natural.

El sur de China golpeado

Filipinas, Taiwán y el sur de China experimentan múltiples tifones al año, pero la crisis climática provocada por el hombre ha hecho que las tormentas sean más impredecibles y extremas.

A medida que la tormenta se acercaba al centro financiero internacional de Hong Kong la madrugada del miércoles, trajo consigo vientos huracanados que derribaron árboles y arrancaron andamios de los edificios, alcanzando ráfagas máximas de 168 kilómetros por hora. Un reportero de CNN desde el terreno vio olas golpeando la acera cerca del emblemático puerto de Hong Kong.

Los servicios de emergencia ayudaron a los residentes a ponerse a salvo después de las inundaciones en Macao el miércoles.

En una declaración a CNN, el hotel indicó que no se reportaron heridos y que el gobierno había movilizado recursos “inmediatamente” para responder.

Fotos y videos de Macao mostraron agua hasta la cintura inundando las calles de este centro turístico y de juegos de azar, a menudo considerada la ciudad más densamente poblada del planeta.

Los vientos generaron que Hong Kong y Macao —con más de 8 millones de habitantes en conjunto— emitan su alerta máxima de huracán, con escuelas, comercios y transporte público prácticamente cerrados, incluido el aeropuerto de la ciudad, uno de los más transitados de Asia. El Observatorio de Hong Kong registró marejadas ciclónicas de más de 3 metros en algunas zonas de la ciudad.

La tormenta tenía la fuerza equivalente a un huracán de categoría 3 mientras se dirigía hacia tierra en China continental el miércoles por la tarde, hora local.

Un video que circula en redes sociales parece mostrar cómo las marejadas ciclónicas destrozaron las puertas de cristal de un hotel junto al mar, con enormes olas que irrumpieron en el vestíbulo y arrastraron a la gente. CNN no puede verificar el video de forma independiente y se ha puesto en contacto con el hotel para obtener comentarios.

Otras ciudades de la costa sur de China también se preparan para el impacto. La provincia de Guangdong, al sur del país, evacuó a más de un millón de personas el martes por la noche antes de la llegada del tifón, y más de 10.000 embarcaciones fueron reubicadas en aguas más seguras para evitar la tormenta. Más de 38.000 bomberos están de guardia, según el medio estatal Xinhua.

El barro queda en las calles a medida que las aguas de la inundación retroceden en Hualien el 24 de septiembre de 2025, tras el estallido de un lago barrera.

Aunque esta región está densamente poblada, con decenas de millones de personas potencialmente afectadas por el tifón, también está bien preparada. Estas ciudades se encuentran frecuentemente en las zonas de tormenta y han desarrollado infraestructuras sofisticadas para combatir los peligros relacionados con el clima, incluyendo una vasta red de drenaje de US$ 3.800 millones que ha salvado a Hong Kong de inundaciones que hace décadas solían costar vidas y causar una destrucción generalizada.

Este año ha sido particularmente tormentoso. Hong Kong suele experimentar unos seis tifones al año, pero Ragasa marca el noveno tifón en lo que va de año, según la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

Cuando la tormenta, también conocida como tifón Nando, tocó tierra por primera vez en el norte de Filipinas, era el equivalente a un huracán de categoría 5, tan grande que podía verse fácilmente desde el espacio, con imágenes que mostraban el ojo de la tormenta en medio de una gigantesca nube blanca.

Desde entonces se ha debilitado ligeramente, pero otra tormenta llamada Opong se está intensificando ahora en Filipinas después de Ragasa.

Hasta el momento se han reportado cuatro muertes en Filipinas, que aún están siendo verificadas, según la Agencia Filipina de Noticias estatal.