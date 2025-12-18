“Paseo de la fama” de Trump genera polémica por descalificaciones a Biden y críticas a medidas de Obama

Parte de las remodelaciones que hizo la administración de Trump en la Casa Blanca incluye el "Paseo de la Fama Presidencial", donde cada retrado de exmandatario estadounidense cuenta con una descripción similar a las publicaciones que el actual presidente realiza en sus redes sociales.

(CNN) – La Casa Blanca ha instalado placas a lo largo del “Paseo de la Fama Presidencial” del presidente Donald Trump, que ofrecen descripciones de sus predecesores, a menudo escritas en el estilo de sus publicaciones en las redes sociales, incluidos insultos, afirmaciones infundadas y mayúsculas al azar.

Una placa al frente de la exhibición, que bordea el pasillo exterior del Ala Oeste de la Casa Blanca, dice que fue “concebida, construida y dedicada” por Trump “como un tributo a los presidentes pasados, buenos, malos y en algún punto intermedio, que sirvieron a nuestro país y renunciaron a tanto al hacerlo”.

La propia placa de Trump promociona su victoria de 2024, afirmando que superó la “inusual utilización de las fuerzas del orden en su contra, así como dos intentos de asesinato”. Y declara que Trump, quien lleva 11 meses en el cargo, ha “cumplido” su promesa del día de la toma de posesión de inaugurar la “Edad de Oro de Estados Unidos”, señalando sus afirmaciones sobre el fin de las guerras, la seguridad de las fronteras y la deportación de presuntos pandilleros.

La placa del expresidente Joe Biden, representada por la foto de un bolígrafo automático, se basa en quejas habituales de Trump. “El soñoliento Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Tras asumir el cargo tras las elecciones más corruptas jamás vistas en Estados Unidos, Biden lideró una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, dice parte de la placa. “Pero a pesar de todo, el presidente Trump sería reelegido por una mayoría aplastante y ¡SALVÓ A AMÉRICA!”.

Otros presidentes reciben descripciones igualmente politizadas, como el expresidente Barack Obama.

“Barack Hussein Obama fue el primer presidente negro, un organizador comunitario, senador por Illinois durante un mandato y una de las figuras políticas más divisivas de la historia estadounidense”, dice la placa. Lo critica por aprobar lo que Trump llama “la ineficaz Ley de Atención Médica ‘Inasequible’” y firmar “los unilaterales Acuerdos Climáticos de París”.

La placa del expresidente Bill Clinton destaca sus logros políticos, pero también recuerda la derrota de la secretaria de Estado Hillary Clinton en 2016 ante Trump. “¡En 2016, Hillary, la esposa del presidente Clinton, perdió la presidencia ante el presidente Donald J. Trump!”.

“Las placas son descripciones elocuentes de cada presidente y el legado que dejaron. Como estudioso de la historia, muchas fueron escritas directamente por el propio presidente”, declaró a CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le pidió más información sobre quién las financia.

La voz del presidente es especialmente prominente en las descripciones de Biden, y su estilo recuerda algunas de las publicaciones de Trump en Truth Social.

“Apodado tanto ‘dormido’ como ‘torcido’, Joe Biden estaba dominado por sus asesores de la izquierda radical”, se lee en una placa, que continúa impulsando el prolongado ataque de Trump al uso del bolígrafo automático por parte de Biden.

Las críticas no se limitan a los demócratas. La placa del expresidente George W. Bush lo critica por las guerras en Afganistán e Irak. “El presidente Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, pero inició guerras en Afganistán e Irak, que no debieron haber ocurrido”. Pero también señala que lanzó el Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR), sin mencionar que la administración Trump suspendió parte de su financiación a principios de este año.

Algunas de las descripciones de presidentes anteriores parecen menos politizadas.

Notas del ex presidente John F. Kennedy sobre su papel como el primer presidente católico elegido, así como algunas de sus maniobras diplomáticas.

“Kennedy sufrió un duro revés durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos y fue presidente cuando la Unión Soviética construyó el Muro de Berlín, pero gestionó hábilmente la amenaza de una guerra nuclear durante la Crisis de los Misiles de Cuba”, dice. “La presidencia de Kennedy terminó trágicamente con su asesinato en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963”.

Y aunque el expresidente Jimmy Carter dice que “su único mandato estuvo marcado por una alta inflación, un alto desempleo y un creciente ‘índice de miseria’”, también elogia su labor humanitaria tras dejar la Casa Blanca.

“Muchos creen que el presidente Carter tuvo más éxito después de su presidencia que durante ella. ¡Hizo cosas maravillosas por la humanidad!”.