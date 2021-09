(CNN) – El Partido Maorí de Nueva Zelandia comenzó una petición para cambiar el nombre oficial del país a Aotearoa, su nombre en la lengua maorí te reo.

La campaña también pide a la Cámara de Representantes que restablezca los nombres maoríes de todos los pueblos, ciudades y topónimos, según un comunicado que emitieron.

“Ya es hora de que el te reo maorí vuelva a ocupar el lugar que le corresponde como primera lengua oficial de este país. Somos un país polinesio, somos Aotearoa”, dice la declaración, que pide que el proceso de cambio de nombre se complete antes de 2026.

Lee también: Gimnastas víctimas del abuso sexual de Larry Nassar denunciaron al FBI de mentir en sus informes

“Los tangata whenua están hartos de que nuestros nombres ancestrales sean aplastados, depravados e ignorados. Estamos en el siglo XXI, esto debe cambiar”, dice el texto. Tangata whenua significa “gente de la tierra”, pero se utiliza para referirse al pueblo maorí en general.

El dominio de la lengua maorí se redujo del 90% en 1910 al 26% en 1950, según este partido.

“En tan solo 40 años, la Corona consiguió despojarnos de nuestra lengua y todavía hoy sentimos sus efectos. La Corona tiene el deber de hacer todo lo posible para restablecer el estatus de nuestra lengua”, agregaron.

En su cuenta Twitter aseguraron que hasta este martes, habían llegado a las 12 mil firmas.

🔥 This is MASSIVE 🔥 we have hit 12,000 signatures on our #PETITION ‘Change the official name to Aotearoa’ 👏🏽 Ngā mihi to everyone who has signed already, and if you haven’t, what are waiting for? 👀 https://t.co/VnpdvZj4VV pic.twitter.com/BIoHYuzF4F

— Te Pāti Māori (@Maori_Party) September 14, 2021