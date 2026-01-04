El Papa llama a superar la violencia en Venezuela: “El bien del amado pueblo debe prevalecer”

Durante el Ángelus en el Vaticano, el Pontífice pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, llamó a respetar la soberanía, el Estado de derecho y los derechos humanos, y exhortó a superar la violencia.

El Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela y llamó a superar la violencia, garantizar la soberanía del país y respetar los derechos humanos y civiles, al término de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, en la Plaza de San Pedro.

“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, señaló el Pontífice, quien sostuvo que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”. En ese sentido, llamó a emprender caminos de justicia y paz, asegurar el Estado de derecho consagrado en la Constitución y trabajar por un futuro de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres afectados por la crisis económica.

El Papa enfatizó que es indispensable respetar los derechos humanos y civiles de todos, y evitar que la violencia siga profundizando el sufrimiento de la población. Asimismo, invitó a la comunidad católica a orar por Venezuela, confiando la situación a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, así como de José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles.

En el mismo mensaje, el Obispo de Roma expresó su cercanía con las víctimas de la tragedia ocurrida en Crans-Montana, en Suiza, durante la noche de Año Nuevo, y aseguró sus oraciones por los fallecidos, los heridos y sus familias. Finalmente, exhortó a los fieles a confiar en Dios como fuente de paz y a mantener la solidaridad con los pueblos que sufren a causa de las guerras.