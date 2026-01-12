Mundo el vaticano

El papa León XIV recibió en el Vaticano a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Por CNN Chile

12.01.2026 / 11:05

{alt}

El pasado viernes, durante su discurso al cuerpo diplomático, el pontífice pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

(EFE) – El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano.EFE/ Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación Del Vaticano

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano.EFE/ Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación Del Vaticano

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano.EFE/ Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación Del Vaticano

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano.EFE/ Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación Del Vaticano

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Cierra el Sename, pero la crisis continúa: Hoy ingresan más niños al sistema de protección que los que nacen
Kaiser descarta ser ministro en el gobierno de Kast | CNN Prime
Avanza en el Senado proyecto que obliga al personal de Gendarmería a declarar intereses y patrimonio
Presidente electo Kast en Congreso Futuro 2026: "Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia"
Boric en Congreso Futuro: "Si yo me quedara con las cuñas de Kast en ICARE, no podríamos conversar"
Indonesia y Malasia bloquean el bot Grok de Elon Musk tras proliferación de imágenes sexuales hechas con IA