Papa León XIV advierte sobre “tiranos” en el mundo tras ataques de Trump por guerra con Irán

El pontífice llamó a no utilizar la religión para justificar conflictos armados, en medio del cruce con el presidente de Estados Unidos por su postura frente a la guerra con Irán.

El papa León XIV advirtió que el mundo está siendo “devastado por tiranos”, en un mensaje con fuerte tono político y moral que se produce en medio de la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la guerra con Irán.

Durante una intervención en la ciudad de Bamenda, Camerún, el pontífice sostuvo que “el mundo está siendo arrasado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios”.

En su discurso, León XIV insistió en su llamado a la paz y criticó a los líderes que utilizan la religión para justificar conflictos armados. “Quienes manipulan la religión y el nombre de Dios para fines militares, económicos o políticos arrastran lo sagrado hacia la oscuridad”, afirmó.

El mensaje se dio en el marco de su gira por África y en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente, donde el Papa ha adoptado una postura crítica frente a la escalada bélica.

El pontífice también abordó la situación en África, denunciando la explotación de recursos naturales y su vínculo con la violencia. “Quienes saquean sus tierras invierten luego esas ganancias en armas, perpetuando un ciclo de muerte y desestabilización”, sostuvo.

Las declaraciones se producen días después de que Donald Trump cuestionara duramente al Papa por su postura frente a Irán, calificándolo como “débil” en política exterior y criticando sus llamados a frenar el conflicto.

Ante estos cuestionamientos, León XIV respondió previamente que sus palabras no buscan atacar a ningún gobierno, pero recalcó que no teme “alzar la voz” en defensa del mensaje del Evangelio y la paz.