Papa León XIV: “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”

El sumo pontífice cuestionó la coherencia de quienes se decían “provida” al oponerse al aborto pero respaldar la pena de muerte o políticas migratorias duras, y llamó al respeto mutuo y a la reflexión ética dentro de la Iglesia y el debate público.

En medio de los debates sobre aborto y pena de muerte en Estados Unidos, el Papa León XIV se refirió a la necesidad de coherencia en el discurso “provida” y pidió respeto mutuo entre posturas contrarias.

Oriundo de Chicago, León fue consultado sobre los planes del cardenal Blase Cupich de otorgar un premio por su trayectoria al senador demócrata Dick Durbin, quien ha apoyado políticas a favor de los inmigrantes, pero también defiende el derecho al aborto.

Ante la controversia generada entre obispos conservadores, el pontífice subrayó: “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”.

Asimismo añadió: “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”.

León recordó que la doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia.

El sumo pontífice, si bien admitió no estar al tanto de todos los detalles sobre el premio a Durbin, enfatizó la importancia de considerar el historial completo del senador y sus décadas de servicio público.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión ética y al diálogo respetuoso: “Necesitamos realmente analizar de cerca todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta iglesia”.