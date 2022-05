El sumo pontífice conversó con el patriarca Kirill a través de videollamada. "Los primeros 20 minutos me leyó todas las justificaciones para la guerra. Le escuché y le dije: No entiendo nada de esto (...) Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús", contó el papa.