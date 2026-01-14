Mundo Irán

Los países del G-7 amenazan a Irán con más “medidas restrictivas” en medio de la represión de protestas

En una declaración conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores instaron a Teherán a actuar con moderación y respetar los derechos humanos, en un contexto marcado por más de 2.400 muertos según organizaciones de derechos humanos y crecientes amenazas de sanciones desde Europa y el Reino Unido.

(CNN) – Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de los Siete advirtieron que se adoptarán “medidas restrictivas adicionales” si Irán no cesa su brutal represión contra la disidencia.

En una declaración conjunta el miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos condenaron la “brutal represión” de las autoridades iraníes contra el pueblo iraní y su uso de la violencia, asesinatos y detenciones arbitrarias para reprimir las protestas.

Los países pidieron a las autoridades iraníes que actúen con moderación y se abstengan de recurrir a la violencia.

“Los miembros del G7 siguen dispuestos a imponer medidas restrictivas adicionales si Irán continúa reprimiendo las protestas y la disidencia, violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, afirma el comunicado.

Algunos antecedentes: Dado que la cifra de muertos por la dura represión iraní contra la disidencia ha superado los 2.400, según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos, varios países han amenazado con sancionar a Teherán.

El Reino Unido ha declarado que trabajará para imponer sanciones contra Irán. Bélgica se declaró dispuesta a debatir nuevas sanciones europeas contra Irán, y varios otros países europeos han convocado a los embajadores iraníes en sus respectivos países.

