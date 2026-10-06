Otorgan el Premio Nobel de Física 2026 al astrofísico Francis Halzen por su trabajo en la detección de partículas cósmicas

(CNN) — El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado a Francis Halzen, un astrofísico belga pionero cuyo trabajo en el desarrollo de un gran observatorio en la Antártida para detectar partículas cósmicas “fantasmales” sentó las bases de un “tipo de astronomía totalmente nuevo”.

El premio se anunció este martes en la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo. “Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico”, declaró Mark Pearce, presidente del comité Nobel. “Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de Astronomía”.

Halzen presentó por primera vez los planes para este observatorio —denominado actualmente Observatorio de Neutrinos IceCube— en 1988, concibiendo un enorme dispositivo en el hielo antártico capaz de captar partículas conocidas como neutrinos.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

El observatorio aprovecha una propiedad clave de los neutrinos: la emisión de un destello de luz al colisionar con un núcleo atómico, destello que puede ser detectado por sensores integrados en el hielo glaciar transparente.

Los neutrinos, que llegan a la Tierra desde los confines del cosmos, suelen describirse como “fantasmales” debido a su naturaleza extremadamente volátil o vaporosa, y a su capacidad para atravesar cualquier tipo de materia sin sufrir alteraciones. Apenas tienen masa. Pueden viajar a través de los entornos más extremos —como estrellas, planetas y galaxias enteras— y permanecer inalterados.

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