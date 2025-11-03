Mundo Narcosubmarino

Operación internacional intercepta narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico

Por CNN Chile

03.11.2025 / 14:59

Una colaboración multinacional entre Portugal, Reino Unido y Estados Unidos logró incautar un semisumergible que transportaba la droga con destino a varios países europeos, en una de las mayores intervenciones antidroga recientes.

(EFE) – La Policía Judicial y la Armada de Portugal interceptaron en aguas del Atlántico un narcosubmarino que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino final a la península ibérica.

La operación ‘El Dorado’, desarrollada en los últimos días, contó con la colaboración estratégica del Reino Unido y Estados Unidos, marcando un significativo golpe al narcotráfico internacional.

Cooperación internacional clave

En el dispositivo participaron la Fuerza Aérea portuguesa, la National Crime Agency británica y la DEA estadounidense. Los cuatro tripulantes del semisumergible fueron detenidos mientras transportaban la droga cuyo destino final eran varios países del continente europeo.

El éxito operativo se atribuye al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) con sede en Lisboa, que coordina esfuerzos entre ocho países de la Unión Europea para combatir el tráfico de estupefacientes por vía marítima y aérea.

