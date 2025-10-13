ChatGPT y Sora 2 gastan tanta energía que OpenAI cerró nuevo acuerdo para desarrollar la infraestructura necesaria

El acuerdo entre OpenAI y Broadcom le permitirá a la tecnológica contar con sistemas de IA personalizados y chips de hasta 10 gigavatios, cantidad de electricidad tan grande como la que consume una gran ciudad estadounidense.

(CNN) – OpenAI se ha asociado con Broadcom para diseñar y desarrollar 10 gigavatios de chips y sistemas de IA personalizados, una cantidad enorme de energía que consumirá tanta electricidad como una gran ciudad. Esta iniciativa pone de relieve el alto consumo energético que ha alcanzado el auge de la IA.

Se trata de la última colaboración entre OpenAI y una prestigiosa empresa de chips, tras alcanzar acuerdos con Nvidia y AMD, en su búsqueda por obtener más recursos informáticos para atender a su creciente base de usuarios. ChatGPT cuenta ya con 800 millones de usuarios semanales, y un ejecutivo sugirió en X que la aplicación de generación de vídeo Sora, recientemente lanzada, está creciendo más rápido que ChatGPT.

“Asociarse con Broadcom es un paso fundamental en la construcción de la infraestructura necesaria para liberar el potencial de la IA y ofrecer beneficios reales para las personas y las empresas”, afirmó Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, en un comunicado de prensa anunciando el acuerdo.

Se espera que el despliegue del acelerador de IA y de los sistemas de red comience en la segunda mitad de 2026.

El acuerdo con Broadcom consumiría la misma energía que 8 millones de hogares estadounidenses, según Reuters, debido a la preocupación generada por el impacto de la IA en el medio ambiente. Un informe del Departamento de Energía de 2024 sobre el consumo energético de los centros de datos reveló que se espera que estos consuman entre el 6,7 % y el 12 % de la electricidad total de EE. UU. para 2028, frente al 4,4 % de 2023.

Altman afirmó anteriormente que una consulta promedio de ChatGPT consume tanta energía como una bombilla en un par de minutos. Sin embargo, generar videoclips realistas con modelos más avanzados como Sora 2 probablemente consume mucha más energía.

Las acciones de Broadcom subieron un 12% el lunes por la mañana tras el anuncio.

OpenAI depende de socios como Nvidia para obtener los chips necesarios para alimentar los centros de datos de IA. Sin embargo, la creación de aceleradores de IA personalizados (o chips) otorgará a OpenAI un papel más importante en el hardware necesario para impulsar servicios de IA como ChatGPT. OpenAI lo reconoció en su comunicado de prensa anunciando el acuerdo, mediante el cual la compañía “podrá integrar lo aprendido en el desarrollo de modelos y productos de vanguardia directamente en el hardware, abriendo nuevos niveles de capacidad e inteligencia”.

El anuncio se produce después de que el director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, dijera durante la conferencia de ganancias de la compañía que había conseguido un nuevo cliente de 10 mil millones de dólares que se cree que es OpenAI.