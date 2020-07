Los gobiernos no pueden utilizar el supuesto riesgo de desórdenes o de violencia para impedir manifestaciones pacíficas, declaró este miércoles el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la instancia que vigila el cumplimiento del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cualquier restricción que se imponga al derecho a manifestarse debe basarse en “una evaluación diferenciada e individualizada” de la conducta de los participantes. “Las restricciones generales para participar en una reunión pacífica no son apropiadas”, dijo Christof Heyns, uno de los miembros del Comité, citado en un comunicado.

La instancia de la ONU publicó una interpretación jurídica del derecho humano a reunirse y manifestarse pacíficamente, sea de forma física o virtual, y enumeró las obligaciones de los Estados en este sentido.

The right of peaceful assembly constitutes the very foundation of a system of participatory governance in which people can advance ideas & aspirational goals and show support or opposition to public policies.

UN #HRCttee explains #ICCPR Article 21 👉 https://t.co/OBHyplfKuq pic.twitter.com/3k9sVB6peI

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 29, 2020