OMC advierte que Europa sería la región más golpeada por una guerra prolongada en Irán: Crecimiento caería 1,2 puntos

La Organización Mundial del Comercio proyecta que el PIB del Viejo Continente podría pasar de 1,6% a solo 0,4% en 2026 en caso de un conflicto extenso con altos precios energéticos. Norteamérica, en cambio, podría beneficiarse con un leve repunte.

(EFE) – La Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó este jueves sus perspectivas sobre el impacto económico de una guerra prolongada en Irán, advirtiendo que Europa sería la región más perjudicada.

Según la directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, el crecimiento del PIB europeo podría caer 1,2 puntos porcentuales respecto a las proyecciones iniciales, pasando de un 1,6% a un 0,4% en 2026.

El economista jefe de la OMC, Robert Staiger, explicó que “las exportaciones europeas podrían disminuir un 0,6%” debido al alza en los precios del gas natural licuado.

Impacto regional y beneficiados

Asia también enfrentaría un duro golpe, con una caída de ocho décimas (de 3,9% a 3,1%), mientras que Oriente Medio reduciría su crecimiento en cuatro décimas (de 3,3% a 2,9%).

En contraste, Norteamérica podría aumentar su PIB en dos décimas (de 2,3% a 2,5%), y Rusia y países de la antigua CEI lo harían en una décima (de 1,8% a 1,9%).

A nivel global, la OMC proyecta una reducción de tres décimas en el crecimiento del PIB mundial (de 2,8% a 2,5%) y medio punto en el comercio (de 1,9% a 1,4%).