Ofrecen 10 millones de euros para vivir en Trentino, una región montañosa de Italia: Solo hay un inconveniente

La estrategia es el último truco italiano para intentar contrarrestar la despoblación de pueblos y aldeas que caen bajo una ley de presupuesto nacional de 2024 que creó un fondo de 30 millones de euros (US$ 32,5 millones) para repartir a municipios con menos de 5.000 habitantes que han sido identificados como sufriendo económica y socialmente debido a la despoblación.

(CNN) — ¿Alguna vez soñaste con una casa al lado de una estación de esquí, un viñedo o aguas termales?

La región del norte de Italia conocida como Trentino, u oficialmente la Provincia Autónoma de Trento, pagará a residentes de Italia o italianos que vivan en el extranjero para renovar una de las muchas casas abandonadas en la región donde los Dolomitas se encuentran con los Alpes. La subvención consiste en 80.000 euros (alrededor de US $87.000 u $80.777.760 chilenos) para la renovación y 20.000 euros (alrededor de US $22.000 u $20.426.560 chilenos) para el costo de la compra de la propiedad.

Pero hay un inconveniente.

Cualquiera que se inscriba en el acuerdo tiene que vivir allí durante 10 años o arrendar la propiedad por ese tiempo, o arriesgarse a tener que devolver la subvención.

Las 33 ciudades que se están considerando para este proyecto, que se espera reciban la aprobación final en las próximas semanas, están al borde de la extinción, con el número de casas vacías y abandonadas superando a las que están habitadas.

Estrategias para evitar la despoblación de los pueblos

Eso podría significar una ciudad con una población completamente anciana que ha llevado al cierre de escuelas o incluso a la falta de servicios como tiendas de comestibles y estaciones de servicio.

Sin embargo, en lugar de ofrecer casas de US$ 1, como muchas regiones del sur de Italia y sus islas, Trentino ha destinado 10 millones de euros (unos US$ 11 millones) en los próximos dos años para incentivar tanto la compra como la renovación de viviendas existentes, con la esperanza de inyectar también poder económico en la industria de la construcción y la cadena de suministro.

“El objetivo es revitalizar las comunidades locales y promover la cohesión territorial”, declaró Maurizio Fugatti, presidente de Trento, en un acto de presentación del proyecto.

Las restricciones incluyen un tope de 200.000 euros (unos US$ 217.000) para las reformas, o 120.000 euros (unos US$ 130.000) de bolsillo para el nuevo propietario, lo que hace imposible que alguien llegue y construya una villa enorme que no esté en consonancia con el pueblo local.

No hay un tope para el precio de compra, pero la subvención de 20.000 euros está pensada para cubrir entre el 35 y el 40% del gasto total.

Al exigir que el beneficiario de la subvención viva allí durante 10 años o alquile la casa a un solo inquilino a largo plazo, el plan prohibirá a cualquiera crear alquileres a corto plazo, especialmente populares cerca de las colinas de esquí y los baños termales.

Cada individuo también está limitado a tres unidades inmobiliarias, lo que significa que nadie puede venir y comprar todo el pueblo.

Las personas menores de 45 años que ya viven en la región tienen prohibido solicitar el programa, que está destinado a prohibir que los propietarios con hijos soliciten arreglar casas en las que viven. El proyecto está estrictamente destinado a casas abandonadas que a menudo son una molestia o incluso peligrosas para las propiedades vecinas.

La región proyecta finalizar las 33 ciudades donde las casas estarán disponibles en abril. Se espera que hermosas áreas montañosas como Val di Non, donde la despoblación ha superado el 11%, estén en la lista. En la igualmente pintoresca región de Val di Sol, los pueblos de Rabbi y Vermiglio (donde se ambientó la película de la Primera Guerra Mundial de 2024 Vermiglio), casi con certeza, estarán en la lista también.

“La iniciativa está destinada a aquellos municipios que, según un análisis estadístico, han sufrido una pérdida significativa de población en la última década”, dijo Nicola Teofilo, quien escribe para el sitio web inmobiliario Immobiliare News.

“Estos son territorios que, aunque mantienen una fuerte identidad cultural y paisajística, han visto una disminución progresiva de residentes. Muchos de estos pueblos están ubicados en contextos de montaña o valle, donde la vida diaria puede ser más compleja debido a la distancia de los servicios principales”, añadió.

La lista inicial de comunidades elegibles podría modificarse si no hay suficientes personas que soliciten comprar casas, o si no hay suficientes casas elegibles en el mercado.