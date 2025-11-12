Oficial del Ejército destacó entre los 6 mil deportistas del Ironman 70.3 de España: Fue el cuarto mejor chileno

El teniente Marcelo Tobar obtuvo el lugar 101 de un total de 6.000 participantes.

El teniente del Ejército de Chile, Marcelo Tobar, logró una destacada participación en el Ironman 70.3 de Marbella (España), al ubicarse como el cuarto mejor chileno y en el lugar 101 de un total de 6.000 competidores, cronometrando 04:40″:30.

Esta es la séptima competencia internacional donde participa el oficial, que pertenece al Servicio de Intendencia y encuadrado en la Jefatura de Instalaciones de Salud, donde destacan distintos Ironman 70.3 en Sudamérica y un Mundial Militar de Triatlón en Francia 2023.

Asimismo, como cadete clasificó a los Juegos Mundiales de Cadetes de Ecuador en 2014.

El teniente manifestó que “ser militar y deportista de alto rendimiento es complejo, ya que se deben cumplir con los deberes como profesional y también estar disputando contra los mejores. Lo anterior lo he conseguido entrenando antes de las horas del servicio y durante mis tiempos libres”.

Y agregó que “la esencia que une la vida militar y el deporte de alto rendimiento es la transformación personal extrema bajo un compromiso inquebrantable: ambas demandan la subordinación total del individuo a un objetivo, forjando una disciplina férrea, una rutina dura y una resiliencia mental que convierte la adversidad en herramientas de crecimiento, donde el éxito individual está intrínsecamente ligado a la cohesión, la confianza absoluta en el equipo y en tus capacidades”.

Tobar llegó en el lugar 101 e hizo un balance positivo de su participación en el Ironman, ya que bajó los tiempos que tenía considerados. La clave estuvo en sostener el buen ritmo, que “ha sido la mejor carrera que he tenido en mi vida”.