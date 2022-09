Fue una agresiva interpelación por parte de un diputado bolsonarista a la misma periodista que el actual presidente insultó en un debate semanas atrás. Ante el hecho, no solo Lula si no otros candidatos a la presidencia, solidarizaron con la comunicadora. "Los debates deberían ser noticia por las propuestas, no por ataques a mujeres periodistas", sostuvo Lula.