“No quiero que te asustes. Me atraparon los venezolanos”: El estremecedor relato de estadounidense desaparecido en Venezuela

Una serie de mensajes desconcertantes de su hermano Lucas alertaron a Sophie Hunter sobre su desaparición en Venezuela. Tras ser detenido por fuerzas militares venezolanas en la frontera, Lucas, un francoestadounidense, ha estado incomunicado desde el 8 de enero, mientras su familia lucha por obtener respuestas.

(CNN) – Una noche de enero, Sophie Hunter recibió una serie de mensajes de su hermano Lucas mientras cenaba. Tenía un importante examen de trabajo al día siguiente, pero los mensajes —un audio y un pin de localización— la alarmaron.

“Antes de escuchar el mensaje, al ver la ubicación del pin, supe que había un problema”, dijo Sophie. El mensaje de audio lo confirmaba.

“No quiero que te asustes”, le decía Lucas Hunter. “Me detuvieron los venezolanos y ya pasaron cuatro horas desde que estoy aquí en la comisaría”.

Lucas, un francoestadounidense de 37 años, viajaba por la Guajira, en el norte de Colombia, para hacer kitesurf.

“Es un lugar muy popular para el turismo”, cuenta Sophie. “El plan era estar allí diez días y luego regresar. No fui con él porque me enfermé, entonces se fue solo, ya que teníamos pasajes no reembolsables”.

Los hermanos son muy cercanos, y Lucas le enviaba fotos regularmente. Sin embargo, el mensaje del 7 de enero fue diferente.

“Me dijo: ‘Iba en mi motocicleta, me perdí un poco y me acerqué a un puesto de control fronterizo. Di marcha atrás y me agarraron’”. Esa fue la palabra que usó. “Las fuerzas militares venezolanas me llevaron al otro lado de la frontera”, le dijo Lucas.

Sophie contactó de inmediato al Departamento de Estado de Estados Unidos, al Ministerio de Asuntos Exteriores francés, a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y a las embajadas de Francia en Bogotá y Caracas, esperando que pudieran ayudar a su hermano.

Mientras tanto, Sophie siguió en contacto con él, tratando de mantenerlo acompañado.

“No habla español”, explica Sophie.

Le pidió detalles que pensó serían útiles: descripciones, fotos de lo que veía, fotos de su pasaporte para verificar si lo habían sellado al cruzar de Colombia a Venezuela.

“24 horas después, recibí otro mensaje de voz: ‘Sigo en el mismo lugar, en Venezuela. Me dijeron que están escribiendo un informe diciendo que no tenía intención de cruzar, aunque estaba en Colombia, y que me dejarían ir pronto, o tal vez me entrevistarían en Caracas por 2 o 3 días y luego debería ser liberado’”, dice Sophie.

Esa fue la última vez que supo de él.

“Desde el 8 de enero, a la 1 p.m. hora local, no hemos tenido noticias de él. No sabemos dónde está. Los gobiernos tampoco”, señala Sophie. “No hay cargos, ni noticias, ni comunicaciones oficiales de los venezolanos”.

Las autoridades venezolanas no han respondido a la solicitud de CNN sobre este caso.

Revisa todos los detalles a continuación: