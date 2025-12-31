No podrán operar: Israel veta a casi 40 grupos de ayuda en Gaza, entre ellos Médicos Sin Fronteras, Caritas y más

Desde la ONU tildaron el veto de "intolerable", afirmando que responde a un "patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario".

(EFE) – El Gobierno de Israel retirará las licencias de 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas“, confirmó a EFE un funcionario del ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

El ministerio sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus empleados”, y acusa a MSF, sin presentar pruebas, de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”.

En marzo de 2025, mientras proseguía la ofensiva del Ejército israelí en Gaza, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, introdujo nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados.

Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

El Ministerio de la Diáspora también aseguró que las ONG afectadas ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.

Sin embargo, MSF aseguró a EFE que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias “devastadoras” para los palestinos, puesto que se encargan de alrededor del 20 de las camas de hospital del territorio y colaboran en uno de cada tres partos que se producen allí.

MSF también dijo tomarse “muy en serio” las acusaciones de que miembros de su personal estén vinculados a grupos armados, y reiteró que “nunca” contrataría a personas a sabiendas de que participan en actividades militares.

ONU tilda veto de “intolerable”

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó este miércoles de “intolerable” la decisión de Israel de suspender la licencia a varias ONG internacionales para operar en Gaza.

“Unas suspensiones tan arbitrarias empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza“, advirtió Türk.

Para el alto comisionado, esto responde a un “patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario” y recordó otras medidas en este sentido de Israel, como la prohibición de operar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), los ataques a oenegés palestinas e israelíes, y los fuertes problemas de acceso a la Franja de Gaza de otros organismos de la ONU y actores humanitarios.

Además, el alto comisionado urgió a todos los Estados, “particularmente a aquellos con influencia”, a tomar medidas urgentes e insistir ante Israel para que permita “de inmediato” la entrada de ayuda en Gaza “sin obstáculos”.

“Les recuerdo a las autoridades israelíes su obligación bajo el derecho internacional humanitario de asegurar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, incluyendo los permisos y la facilitación de ayuda humanitaria”, remarcó Türk.

Las ONG que serán vetadas

Esta es la lista, a la que ha tenido acceso EFE a través de una fuente del Gobierno israelí, de las organizaciones afectadas,que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos.