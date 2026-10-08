“No nos fiamos”: Residentes de zona bajo alerta sanitaria en Rusia cuestionan información oficial

Habitantes de ciudades de la región de Irkutsk, en Siberia, aseguraron mantener una relativa normalidad tras la alerta sanitaria provocada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en patógenos peligrosos, aunque algunos expresaron desconfianza frente a la información entregada por las autoridades rusas.

Según un reporte de CNN, residentes de Shelekhov e Irkutsk señalaron que la actividad cotidiana continúa con normalidad, pese a las medidas sanitarias adoptadas durante los últimos días.

“No hay información oficial y, de todos modos, no nos fiamos. Hay muchos rumores, pero lo que realmente está sucediendo sigue sin estar claro”, señaló una residente identificada como Evgeniya al medio estadounidense.

La mujer también llamó a evitar el pánico y recordó que actualmente existen tratamientos contra la peste. “Estamos siguiendo las medidas de seguridad y no nos dejamos llevar por la locura”, sostuvo.

Rusia descarta riesgo epidémico

Rospotrebnadzor, el organismo sanitario ruso, aseguró que no existen casos de peste detectados en la región y comenzó a retirar las medidas preventivas implementadas tras la muerte de la investigadora.

La autoridad informó que casi 5.000 análisis realizados a personas vinculadas al caso no detectaron microorganismos patógenos peligrosos y sostuvo que la situación sanitaria en Irkutsk y Shelekhov se mantiene estable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, indicó que todavía requiere más antecedentes para esclarecer la causa de muerte de la trabajadora y conocer con precisión qué pruebas de laboratorio fueron realizadas por las autoridades rusas.

Rusia sostiene que la mujer murió producto de una neumonía de origen no determinado y niega que exista actualmente un brote de peste en la zona.