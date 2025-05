“No busco un acuerdo”: Trump le pone presión a Europa advirtiendo aranceles del 50%

“¡Nuestras conversaciones con ellos no conducen a ninguna parte!”, escribió el presidente de Estados Unidos en una publicación en Truth Social.

(CNN) – El presidente Donald Trump amenazó el viernes con aplicar un arancel del 50% a los productos procedentes de la Unión Europea, citando la falta de progreso en las actuales negociaciones comerciales.

“Sus poderosas barreras comerciales, impuestos al IVA, ridículas sanciones corporativas, barreras comerciales no monetarias, manipulaciones monetarias, demandas injustas e injustificadas contra empresas estadounidenses, y más, han llevado a un déficit comercial con los EE. UU. de más de $ 250,000,000 al año, una cifra que es totalmente inaceptable”, escribió en una publicación de Truth Social el viernes por la mañana.

“¡Nuestras conversaciones con ellos no conducen a ninguna parte!”, escribió Trump.

“Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% para la Unión Europea, a partir del 1 de junio de 2025”.

Pero más tarde el viernes, durante la firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval, Trump intensificó su mensaje a la UE.

“No busco un acuerdo”, dijo. “Ya lo hemos cerrado: es al 50%”.

Trump abrió la puerta a extender aún más su plazo del 1 de junio, diciendo: “Si alguien viene y quiere construir una planta aquí, puedo hablar con él sobre un pequeño retraso”.

Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, declinó hacer comentarios de inmediato, afirmando que esperaba hasta después de una llamada entre Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Gill no especificó la hora de la llamada. Reuters informó que estaba prevista para las 11:00 a. m. ET del viernes. Un portavoz del USTR no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Poco después de la publicación de Trump en Truth Social el viernes por la mañana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con Fox News que “las propuestas de la UE no han sido de la misma calidad que las que hemos visto de nuestros otros socios comerciales importantes”.

“No voy a negociar en televisión, pero espero que esto encienda un fuego en la UE”, dijo Bessent, añadiendo que “la UE tiene un problema de acción colectiva”.

Los tres principales índices bursátiles europeos cayeron drásticamente tras la publicación de Trump: el índice de referencia STOXX 600 bajó un 1,7%. El DAX alemán cayó un 2,4% y el CAC francés un 2,2%. El FTSE de Londres bajó un 1%. Las acciones estadounidenses también cayeron, con el Dow Jones abriendo con una baja de 480 puntos, o un 1,15%. Las acciones se recuperaron de sus mínimos después de que Bessent declarara el viernes en una entrevista televisiva con Bloomberg que espera que los representantes comerciales estadounidenses se reúnan en persona con funcionarios chinos para continuar las negociaciones comerciales tras una pausa temporal en el aumento de los aranceles.

El arancel que Trump está considerando imponer a la UE es más del doble del tamaño del arancel “recíproco” inicial del 20% que estuvo brevemente vigente en abril antes de que rápidamente pausara esos aranceles para permitir más negociaciones.

La pausa expirará el 9 de julio. Desde entonces, el único acuerdo comercial anunciado es con el Reino Unido. Bessent se negó a revelar en la entrevista anterior con Fox qué país podría ser el siguiente en firmar un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que las conversaciones con India están “muy avanzadas” y que muchos países asiáticos han presentado “muy buenos acuerdos”.

“Hay 18 socios comerciales importantes y, diría que, con la excepción de la UE, la mayoría está negociando de muy buena fe”, afirmó. Más adelante en la entrevista con Bloomberg, afirmó que cree que “en las próximas semanas se anunciarán varios acuerdos importantes”.

Los reparos de Trump hacia la UE

Como destacó en su publicación en Truth Social, el presidente cuestiona especialmente las “barreras comerciales no monetarias”, como las ha llamado repetidamente, así como los países o bloques comerciales que tienen déficits comerciales con EE. UU. Estos ocurren cuando EE. UU. compra más a otro socio comercial de lo que este le compra a EE. UU.

El año pasado, Estados Unidos registró un déficit comercial de 236.000 millones de dólares con la UE, según datos del Departamento de Comercio. Esta cifra es superior a las que citó Trump.

Respecto de las barreras comerciales no monetarias, Trump ha criticado a la UE por tener impuestos al valor añadido (IVA) así como impuestos a los servicios digitales (DST).

El IVA es un impuesto al consumo que se calcula de forma que los consumidores pagan todos los impuestos invertidos en la fabricación del producto final que compran. Sin embargo, cuando la UE exporta bienes a EE. UU., por ejemplo, se condona el IVA. En cambio, cuando EE. UU. exporta bienes a la UE, se aplica el IVA a esos bienes.

Los DST gravan los ingresos brutos que las empresas en línea obtienen por ofrecer servicios a los usuarios. Un país con un DST podría gravar todos los ingresos recaudados por las grandes empresas que operan en línea, incluso si el negocio no es rentable. Esto puede incluir lo que recaudan por la venta de datos, la publicidad, así como los pagos que reciben por suscripciones, software y otros tipos de servicios en línea que los usuarios pagan.

Las empresas estadounidenses, en particular las grandes tecnológicas como Meta, Apple, Google, Amazon y Microsoft, se ven afectadas de manera desproporcionada por los DST, según un informe publicado el año pasado por el Servicio de Investigación del Congreso, un organismo no partidista.

Los países de la UE responden

A principios de este mes, la UE presentó un plan arancelario de represalia de casi 108 mil millones de dólares “que cubre una amplia gama de productos industriales y agrícolas” en caso de que las conversaciones con Estados Unidos fracasaran, según un comunicado publicado por la Comisión Europea el 8 de mayo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ese mismo día en un comunicado aparte que la UE había presentado una oferta arancelaria de cero por cero y que estaba trabajando en una solución mutuamente beneficiosa. «Pero si las negociaciones fracasan, también actuaremos».

“En otras palabras, todos los instrumentos y todas las opciones siguen sobre la mesa”, afirmó.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, calificó la amenaza de Trump de “enormemente decepcionante”, según declaró en un comunicado publicado en X el viernes. “Aplaudo la suspensión de los aranceles hasta principios de julio para permitir la continuación de las negociaciones entre la UE y EE. UU., e idealmente, un acuerdo”.

Cuestionó la afirmación de Bessent de que la UE no está negociando de buena fe y agregó que “los aranceles al nivel sugerido no solo harían subir los precios, sino que dañarían gravemente una de las relaciones comerciales más dinámicas y significativas del mundo, además de perturbar el comercio global en general”.

El ministro de Comercio francés, Laurent Saint-Martin, dijo en una publicación del viernes en X que las amenazas de Trump “no ayudan en absoluto durante el período de negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos”.

“Mantenemos la misma postura: desescalada, pero estamos listos para responder”, dijo en una publicación traducida por CNN.

Reavivando la guerra comercial

Los comentarios de Trump llegaron después de otra publicación relacionada con el comercio en Truth Social que amenazaba con un arancel del 25% a Apple si continuaba fabricando el iPhone en el extranjero.

El presidente se reunió con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a principios de semana, y también durante su viaje a Oriente Medio la semana anterior. Bessent declaró a Fox News el viernes que también habló con Cook y que las conversaciones fueron satisfactorias. Por lo tanto, no está claro qué motivó a Trump a intensificar su guerra comercial esa mañana.

Cook había dicho previamente que Apple trasladaría la producción del iPhone de Estados Unidos a la India desde China para pagar un arancel más bajo. Sin embargo, la semana pasada y el viernes, Trump expresó su descontento con Apple por no fabricar iPhones en Estados Unidos.