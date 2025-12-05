Niño de tres años rompe récord mundial tras convertirse en el ajedrecista más joven con calificación FIDE

Sarwagya Singh Kushwaha, de India, obtuvo una puntuación oficial FIDE con solo tres años y siete meses tras vencer a jugadores con ranking acreditado. Su marca supera el récord previo y consolida la irrupción de talentos infantiles en el ajedrez indio.

Sarwagya Singh Kushwaha, un niño de tres años originario del estado indio de Madhya Pradesh, hizo historia en el ajedrez mundial al convertirse en el jugador más joven en obtener una calificación oficial otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Con tres años, siete meses y 20 días, superó el récord previo y se instaló como una de las irrupciones más precoces del deporte ciencia.

Escolarizado en una guardería, el pequeño ajedrecista logró cumplir con los criterios exigidos por la FIDE para acceder a una puntuación oficial: entre ellos, derrotar al menos a un jugador ya calificado. Kushwaha fue más allá y venció a tres rivales con ranking FIDE en distintos torneos realizados en su estado natal y otras regiones de India.

Con esos resultados obtuvo su primera calificación en la modalidad rápida, marcando 1.572 puntos. La cifra lo incorpora formalmente al circuito federado y abre una trayectoria que, desde tan temprana edad, ya atrae la atención de la comunidad internacional.

Comprender el significado de esta puntuación es clave para dimensionar el logro. La calificación FIDE es una medida objetiva y dinámica del nivel de un jugador basada en su desempeño frente a rivales con ranking oficial.

La marca de Kushwaha adquiere mayor relevancia al desplazar el récord de otro niño indio, Anish Sarkar, quien en noviembre de 2024 obtuvo calificación FIDE con tres años, ocho meses y 19 días.

Este nuevo hito refuerza la posición de India como una de las potencias emergentes del ajedrez juvenil, en un escenario donde prodigios aparecen con creciente frecuencia. La irrupción de figuras de élite como el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju o el histórico Viswanathan Anand ha contribuido al auge de una generación completa de jugadores formados desde edades muy tempranas.