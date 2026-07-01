Niño de 11 años muere de rabia en Canadá tras despertar con un murciélago en su boca

(CNN) – Un niño de 11 años murió de rabia en Canadá después de que un murciélago se posara en su nariz y boca mientras dormía en una cabaña en el norte de Ontario en 2024, según un informe publicado este lunes en el Canadian Medical Association Journal. Como el menor no presentaba marcas visibles de mordedura y el animal no mostró comportamiento errático, su familia no buscó atención médica de inmediato.

Diecinueve días después del incidente, el niño comenzó a presentar hormigueo y entumecimiento en el lado derecho del rostro, seguido de hinchazón facial y pérdida de apetito. Fue diagnosticado inicialmente con parálisis de Bell y luego con gingivoestomatitis herpética, dos condiciones distintas a la rabia. Su estado se deterioró rápidamente con fiebre, dificultad para tragar, confusión y alucinaciones, hasta que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Una prueba de PCR confirmó la rabia al cuarto día de hospitalización. El niño murió en su decimoséptimo día en el hospital.

Advertencia de expertos: todo contacto con murciélagos es de alto riesgo

Los médicos de la Universidad de Manitoba que documentaron el caso advirtieron que “cualquier contacto humano directo con un murciélago se considera de alto riesgo”, independientemente de si hay heridas visibles. La rabia es prácticamente fatal una vez que aparecen los síntomas, y no existe tratamiento eficaz en esa etapa. La muerte suele ocurrir entre 7 y 14 días desde el inicio del cuadro clínico.

En Canadá solo se reportaron 28 casos humanos de rabia desde 1924. Este fue el primero adquirido localmente en Ontario en casi seis décadas. Si se aplica a tiempo, la profilaxis post-exposición puede prevenir la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas.