Revelan nuevos detalles sobre caso Nicolás Zepeda en Francia: Habría entrado a la residencia de Narumi vestido de negro y con guantes

En el quinto día del juicio en Francia, Rachel Roberts declaró que oyó entre 10 y 20 gritos de una mujer la madrugada del 5 de diciembre de 2016. También aseguró que vio a un hombre escondido tras una puerta y que después lo reconoció “100%” como Zepeda.

El quinto día del juicio contra Nicolás Zepeda en Francia estuvo marcado por la declaración de Rachel Roberts, exestudiante de la residencia universitaria donde vivía Narumi Kurosaki, quien relató haber escuchado gritos durante la madrugada de su desaparición y aseguró haber visto a un hombre que luego identificó como el imputado chileno.

Según reportó desde Francia el periodista de CHV Roberto Cox, Roberts declaró que la madrugada del 5 de diciembre de 2016, cerca de las 3:00 horas, escuchó gritos provenientes del mismo piso donde vivía Narumi.

“Escuché gritos de una mujer. Solo la voz de una mujer. Fueron varios gritos, entre 10 a 20”, afirmó ante el tribunal. La testigo agregó que hubo tiempo suficiente para apagar la luz, cerrar con llave su habitación y escribirles a amigos que vivían en el mismo pasillo para preguntarles si habían oído lo mismo.

Durante su testimonio, Roberts reconoció además que no alertó a la policía esa noche y dijo sentirse arrepentida por ello. “Estoy muy arrepentida de no haber llamado a la policía. En ese entonces tenía 19 años, no hablaba francés y estaba en pánico”, sostuvo.

Otro de los pasajes más relevantes de su declaración tuvo relación con lo que vio poco después en la cocina de la residencia. “Recuerdo que fui a la cocina, abrí la puerta y vi en el reflejo de la ventana que había un hombre escondido tras la puerta. Estaba vestido de negro y tenía guantes”, relató.

Consultada posteriormente sobre esa persona, la testigo afirmó que, cuando la policía le mostró la fotografía del sospechoso, no tuvo dudas sobre su identidad. “Estuve 100% segura que era él”, señaló en referencia a Nicolás Zepeda.

Roberts añadió que incluso alcanzó a dirigirle una pregunta a ese hombre, aunque no recuerda qué le respondió. Sin embargo, sí remarcó una impresión que le quedó grabada: que no tenía acento francés, sino que hablaba inglés con una pronunciación que le sonó más cercana al inglés americano que al británico.

La exestudiante también dijo que el comportamiento de esa persona le llamó la atención de inmediato. “No era una persona que se estaba cocinando. Era el aspecto de alguien que había sido sorprendido”, declaró.