¿Cuándo se conocerá el veredicto contra Nicolás Zepeda en Francia?

El chileno ya enfrentó su último interrogatorio en el tercer juicio por el caso Narumi Kurosaki y este jueves podrá decir sus últimas palabras ante el tribunal. Tras eso, se espera que la justicia francesa entregue el veredicto en una causa que ya lo tuvo condenado en dos ocasiones a 28 años de cárcel.

La fase decisiva del tercer juicio contra Nicolás Zepeda ya está en marcha en Francia y el veredicto debería conocerse este jueves 26 de marzo, una vez que el acusado entregue sus últimas palabras ante el tribunal.

Según reportó desde Lyon el periodista de CHV Roberto Cox, el séptimo día de audiencia cerró con el fin del último interrogatorio al chileno y con el anuncio de que este miércoles tendría todavía una intervención final antes de la sentencia.

El proceso, que comenzó el 17 de marzo en Lyon, entró así en su tramo final tras varios días de declaraciones, peritajes y alegatos sobre la desaparición y muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, ocurrida en Besanzón en diciembre de 2016.

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Reportes previos sobre el calendario judicial habían indicado que este nuevo juicio se desarrollaría entre el 17 y el 27 de marzo, por lo que la definición quedó concentrada en estas últimas jornadas.

La expectativa es alta porque este es el tercer juicio que enfrenta Zepeda en Francia. En 2022 y 2023 ya fue condenado a 28 años de cárcel por la justicia francesa, pero la última sentencia fue anulada por la Corte de Casación debido a irregularidades procesales, lo que obligó a repetir el proceso.

Durante la jornada previa al veredicto, Zepeda volvió a negar haber matado a Narumi y terminó quebrándose en llanto al cierre de su último interrogatorio. Después comenzaron los alegatos de la parte querellante, que insistió en que la joven japonesa no se suicidó y en que fue víctima de un hombre que no soportó perder el control sobre ella, según la actualización entregada desde el tribunal por Roberto Cox.