Nicolás Maduro: Cómo pasó de heredero de Hugo Chávez a caer tras una operación militar de Estados Unidos

Durante años, Nicolás Maduro se sostuvo en el poder mediante alianzas con las Fuerzas Armadas, estructuras chavistas y apoyo internacional, en especial de Cuba. La operación militar de Estados Unidos que derivó en su captura pone fin a una etapa de denuncias, crisis y confrontación política dentro y fuera de Venezuela.

(CNN) — Nicolás Maduro creía que su predecesor y padre político, el fallecido Hugo Chávez, se le aparecía en forma de un pajarito y de una mariposa. También pensaba que celebrar la Navidad con dos meses de anticipación —por decreto presidencial— ayudaría a “levantar el ánimo de los venezolanos”.

Confundió “gremlin” con “Grinch”, inventó palabras en español y, a menudo, cometía deslices lingüísticos uno tras otro. Sus decisiones y declaraciones fueron vistas como tan excéntricas que muchos venezolanos y latinoamericanos les dieron un nombre: “maduradas”.

Sin embargo, durante años demostró que subestimarlo podía ser un error para sus críticos.

Pero todo eso cambió en las primeras horas de la mañana del viernes, cuando Maduro y su esposa fueron sacados de su dormitorio por soldados de Estados Unidos y subidos a un avión fuera de Venezuela.

La operación estadounidense puso fin al controvertido mandato de 12 años de Maduro, período en el que Venezuela perdió millones de habitantes, el 72% de su economía, la legitimidad democrática ante gran parte del mundo y muchos de sus aliados internacionales más importantes.

El “hijo de Chávez”

Las burlas hacia Maduro existían incluso antes de que asumiera como presidente de Venezuela en 2013. Para entonces, era solo uno entre varios posibles sucesores del enfermo de cáncer Hugo Chávez, a pesar de haber sido canciller y vicepresidente. Maduro recibió solo apoyo minoritario entre los seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y su círculo, según reportes, tenía fuertes tensiones con los partidarios del influyente Diosdado Cabello —entonces presidente de la Asamblea Nacional— por haber sido el elegido en un país dominado por la incertidumbre.

Pero abrumado por la enfermedad, a comienzos de diciembre de 2012, Chávez puso fin a las disputas internas y bendijo de manera inequívoca a Maduro para liderar el chavismo y Venezuela. El “hijo de Chávez” inauguró entonces un gobierno en el que, año tras año, desafió las críticas a su sistema electoral, protestas, sanciones, órdenes de arresto, posibles rebeliones, aislamiento internacional y especulaciones sobre su futuro.

El propio Maduro dice que no sabe por qué Chávez lo eligió entre varios candidatos, porque nunca aspiró a “ser presidente”. “Pero él me estaba preparando”, dijo poco después de la muerte de Chávez.

Hijo de un activista político de un partido tradicional venezolano, Maduro comenzó a prepararse muy temprano. Como estudiante, se unió a la Liga Socialista y empezó a trabajar como conductor de autobús en el Metro de Caracas.

Su activismo lo convirtió en dirigente sindical, desde donde dio el salto a la política. La actividad sindical y política le permitió conocer a dos personas decisivas en su vida: Cilia Flores y Chávez.

Flores era una joven abogada y Maduro un dirigente sindical en ascenso. Ella fue una de las defensoras legales de Chávez por el intento de golpe de Estado de 1992. Flores y Maduro lo visitaban en la prisión de Yare.

Así comenzó un camino de amor, política y lealtad. Flores se convirtió en la pareja de Maduro y, finalmente, en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional y en la persona que muchos hoy consideran como “el poder detrás del trono”, dijo a CNN Carmen Arteaga, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y él se convirtió en el “hijo de Chávez”.

Los misterios del apoyo cubano

Cuando Chávez fue elegido presidente en 1999, Maduro ingresó a la Asamblea Nacional. A medida que el entonces mandatario acumulaba poder dentro y fuera de Venezuela, Maduro fue escalando posiciones, primero en el Parlamento y luego en el Gobierno como “un buen segundo, siempre obediente”, dijo a CNN Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia.

“Maduro siempre fue un líder subestimado. Había muchos posibles sucesores cuando Chávez enfermó. Pero ninguno logró lo que hizo él: por un lado, el apoyo cubano y, por otro, la distribución del poder dentro del chavismo”, señaló Rodríguez.

La relación de Maduro con Cuba abarca décadas y tiene varias formas y misterios. Una de las pocas biografías no autorizadas sobre él —De Verde a Maduro: el sucesor de Hugo Chávez (un juego de palabras, ya que “maduro” también significa “ripe” o maduro)— sostiene que el actual presidente pudo haber sido formado en política revolucionaria en la isla durante su juventud.

Ni él ni las biografías oficiales mencionan esta supuesta experiencia. Pero Maduro sí construyó, primero con el gobierno de Fidel y Raúl Castro, y luego con Miguel Díaz-Canel, un vínculo que está entre los más importantes para la Venezuela actual. Y que, según exfuncionarios de la primera administración de Trump, fue decisivo para que el presidente pudiera anticipar y contener, a través de los servicios de seguridad cubanos, el alzamiento opositor de abril de 2019, entre otras cosas.

Maduro profundizó sus lazos con los Castro cuando se convirtió en canciller de Chávez en 2006, y pasó a ser una “figura clave” en 2011, cuando el entonces presidente enfermó y viajó a Cuba para recibir tratamiento. Desde entonces, fue el enlace principal en la gestión de la relación estratégica entre los Castro y el chavismo.

Esa relación ayudó a Maduro a fortalecer su posición para ser el sucesor de Chávez, quien tenía un carisma e influencia que ninguno de sus posibles herederos poseía. Y también permitió engrasar una narrativa que primero perfeccionó Fidel Castro y luego el propio Chávez —ambos líderes de la izquierda latinoamericana—: una narrativa antiimperialista y antiestadounidense, amplificada por alianzas geopolíticas con rivales históricos de EE. UU.

El inicio de un ciclo que siempre vuelve

Maduro se apoyó en esa épica desde el comienzo mismo de su primera administración. El “hijo de Chávez” recibió su bendición, pero no todos sus votos. En las elecciones de abril de 2013 para escoger al sucesor del fallecido presidente, el candidato chavista derrotó al líder opositor Henrique Capriles por solo un 1,59% de los votos. Seis meses antes, en las presidenciales de octubre de 2012, Chávez había vencido a Capriles por un margen de 9,5%.

Capriles y la oposición, que desde hacía años sospechaban de la transparencia electoral del Gobierno, se negaron a aceptar los resultados. Incluso dentro del chavismo, a través de Diosdado Cabello, se expresó el descontento hacia Maduro y se llamó a la autocrítica.

Él respondió que se trataba de una victoria “legal, justa y constitucional” y celebró la continuidad del chavismo en el poder.

Pero allí comenzó el patrón que mejor definiría al autoproclamado defensor de la “democracia popular y revolucionaria” durante su mandato: elecciones cuestionadas, oposición en las calles, denuncias de represión y persecución a la disidencia, y distribución de beneficios dentro del chavismo para evitar desafíos internos y retener el poder. Fuera de Venezuela, el “modelo Maduro” se apoyó en el respaldo y el “know-how” de los adversarios tradicionales de EE. UU.: China, Rusia e Irán.

Desde 2013 en adelante, todas las elecciones nacionales estuvieron rodeadas de dudas y controversias entre la oposición venezolana, organismos internacionales e incluso gobiernos aliados: la elección constituyente de 2017, las legislativas de 2020 y las presidenciales de 2018 y 2024. Las parlamentarias de 2015, de hecho, fueron ganadas por la oposición, pero el chavismo utilizó maniobras políticas para neutralizar ese triunfo. Una y otra vez, las elecciones fueron seguidas de impugnaciones y marchas opositoras y, como han documentado los informes de Naciones Unidas, de represión y muertes.

Maduro defendió estos procesos como “transparentes” y su sistema electoral como “confiable”. Resistió, apretó el puño y sorteó dificultades incluso cuando muchos creían que no lo lograría. Esto ocurrió, más que nunca, en 2024, cuando ni siquiera Colombia y Brasil —gobernados por los presidentes de izquierda Gustavo Petro y Lula da Silva— reconocieron los resultados de las elecciones en las que Maduro supuestamente derrotó a la oposición de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y logró su segunda reelección.

El alto costo para los venezolanos

Para los venezolanos, el precio del método de supervivencia de Maduro fue alto y se midió en vidas, exilio y pobreza. Desde 2017, varios organismos de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) han asumido la tarea de enumerar ese costo, a veces incluso con la colaboración del propio Gobierno venezolano, en un intento por alejar el fantasma de una orden internacional de arresto contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Año tras año, los informes describieron un aumento en las violaciones de derechos humanos, “coordinadas de acuerdo con políticas de Estado y parte de un curso de conducta que es tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”, según indicó un informe de una misión de la ONU en 2020. “La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado violaciones de derechos humanos a gran escala desde 2014.”

“La evidencia obtenida por la misión durante este ciclo de investigación confirma que el crimen de persecución por motivos políticos sigue cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional muestre voluntad de prevenir, investigar o sancionar las graves violaciones de derechos humanos que constituyen este crimen internacional”, concluyó Marta Valiñas, relatora del informe.

Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes y líderes opositores, violencia sexual, torturas, ejecuciones extrajudiciales: todo estuvo presente, según los informes de la ONU, en el manual de Maduro para gestionar la disidencia.

En respuesta a cada acusación o investigación internacional, Maduro y su Gobierno recurrieron, como desde el principio, a la conocida narrativa antiimperialista. “Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante las presiones de actores antivenezolanos y emita declaraciones sesgadas y carentes de veracidad, presentando especulaciones ideologizadas como hechos”, respondió el Gobierno de Maduro en 2021 a Michelle Bachelet, entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Bachelet fue la primera presidenta socialista de Chile desde el retorno de la democracia al país. El enfrentamiento de Maduro con Bachelet, entonces diplomática de la ONU, fue una señal de que el Gobierno venezolano también comenzaba a perder el apoyo de la izquierda latinoamericana.

Mala gestión, economía de guerra, éxodo y sanciones

La narrativa de cruzada antiestadounidense también fue utilizada por Maduro y su gobierno para justificar las graves cifras económicas de Venezuela.

Estas cifras, propias de economías en guerra en otros países, exponen con crudeza la débil gestión de un Maduro que solo logró que Venezuela volviera a crecer en 2021, ocho años después de asumir el poder. Hoy, la economía venezolana equivale al 28% de lo que era en 2013, según el FMI.

Detrás de este colapso está la caída de la principal fuente de ingresos de Venezuela durante los últimos 50 años: el petróleo. Golpeada por disputas de poder, luchas internas dentro del chavismo y falta de inversión, PDVSA —la empresa que controla la producción y comercialización petrolera— se desplomó. La caída general de los precios del petróleo desde 2014 tampoco ayudó. Hoy, los ingresos por exportaciones petroleras representan apenas el 20% de lo que eran en 2013, según datos de la OPEP+.

Maduro y su gobierno culparon —y siguen culpando— a las sanciones de Estados Unidos por el colapso económico. Pero fue recién en 2019 cuando la administración Trump impuso sanciones a PDVSA; hasta entonces, las medidas estaban dirigidas a castigar individualmente a Maduro y a sus funcionarios.

A diferencia de otros países, la mala gestión económica no alteró el control de Maduro sobre Venezuela. Pero sí cambió la composición del país. Abrumados por la represión y la pobreza —que en su punto más crítico afectó al 90% de la población— millones de venezolanos decidieron marcharse a destinos donde el futuro parecía posible. El éxodo venezolano, junto con el de Siria, está entre las mayores crisis de desplazamiento del mundo: cerca de ocho millones de venezolanos viven hoy en otros países.

La clave del ‘modelo Maduro’ de supervivencia

La Venezuela de Maduro es una sucesión de crisis que obligaron a los venezolanos al exilio pero que, al mismo tiempo, fortalecieron al presidente, quien culpó a las sanciones por la migración masiva. “Maduro es más hábil de lo que la mayoría de la gente cree; siempre supo aprovechar las circunstancias y dar vuelta las crisis”, dice Rodríguez.

Para lograrlo, Maduro comenzó —apenas iniciado su gobierno— a construir un equilibrio de poder en el que él se convirtió en el garante. En este mapa fueron esenciales, desde el comienzo, las Fuerzas Armadas, un sector con el que Maduro tenía poca relación antes de ser ungido por Chávez.

“Alguien me lo explicó así: con Chávez, los militares sentían que tenían que agradecerle el protagonismo que tenían. Con Maduro, es al revés. Él tiene que agradecerles a los militares y darles concesiones como cargos o sectores económicos completos para que lo toleren.

Convirtió a Venezuela en una confederación en la que él es el gerente”, dijo a CNN Javier Corrales, académico de Amherst College.

También fueron clave en este esquema de reparto de poder —que Corrales compara con lo que los Castro impusieron en Cuba— los dirigentes chavistas más antiguos, como Diosdado Cabello o el ahora caído en desgracia Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, entre otros cargos, o Tareck El Aissami, exvicepresidente del país.

Pero, como en cualquier régimen de poder cerrado, algunos sucumbieron bajo acusaciones de supuesta corrupción y se exiliaron o terminaron en prisión. Muchos otros continuaron y hoy forman parte no solo del equilibrio de poder y de la gestión económica, sino también de investigaciones de la justicia internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Maduro repartió poder, dinero y responsabilidades y, al hacerlo, garantizó su supervivencia.

En la “confederación” de actores que dominan la Venezuela de Maduro, también juegan un papel central los grupos paramilitares que, según la ONU, participaron en el ciclo de represión a la oposición durante los periodos de mayor agitación social de los últimos años.

Los “colectivos” también fueron una herramienta clave en el equilibrio de poder de Maduro y en su futuro. “Son un sector altamente armado. Son los sheriffs del régimen. Y tienen mucho que perder si el Gobierno cae”, dijo Corrales.

La intensa relación con Estados Unidos

Exfuncionarios de las administraciones de Trump y Biden coinciden con la evaluación de Corrales. Hay tantos actores legales y supuestamente ilegales involucrados en el Gobierno de Maduro, tantos intereses en juego, que una salida repentina del presidente podría desatar el caos y un drama aún peor que el que ha corroído a Venezuela durante años.

Casi trece años después de que Chávez lo proclamara su elegido, la segunda administración de Trump parecía decidida a que fuera la última. La política de Estados Unidos para debilitar a Maduro fue tan intensa como la retórica antiestadounidense del líder venezolano.

La presión de EE. UU. atravesó varias administraciones e incluyó sanciones económicas, órdenes de arresto de alto perfil, detención de familiares por presuntos vínculos con el narcotráfico, arresto y liberación del supuesto “testaferro”, concesión y cancelación de licencias petroleras, diálogo directo y conversaciones secretas, e incluso un plan para permitir elecciones libres, justas y transparentes que derivaron, en 2024, en unos comicios en los que la oposición liderada por Machado sorprendió al mundo.

Durante años, nada funcionó: ni las amenazas ni el diálogo con un Maduro que también demostró ser un experto en dilatar y retrasar las negociaciones.

Al final, hizo falta una intervención militar de Estados Unidos para romper finalmente el control de Maduro sobre el poder.