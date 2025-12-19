Mundo Venezuela

Nicolás Maduro pide al pueblo de Estados Unidos “levantar las banderas de la paz” en medio de tensiones

Por CNN Chile

19.12.2025 / 11:34

El mandatario venezolano sostuvo que "lo que se pretende es un cambio de régimen y el pueblo de Estados Unidos lo sabe".

(EFE) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves al pueblo de Estados Unidos “levantar las banderas de la paz”, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano.

“Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe“, afirmó el líder chavista, en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Noticia en desarrollo…

