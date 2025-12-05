Nicolás Maduro dice confiar en que se mantenga el acuerdo con Estados Unidos para la recepción de inmigrantes

El mandatario dijo esperar que el acuerdo siga pese a las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

(EFE) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este jueves su confianza en que “semana tras semana” se mantenga el acuerdo suscrito en enero de este año con la Administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para recibir a migrantes, pese a las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

El mandatario recordó que el miércoles aterrizó en su país un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines con 266 repatriados desde Phoenix, Arizona, en un contexto marcado por el despliegue militar de la nación norteamericana en el Caribe y por una crisis de la conectividad aérea en Venezuela.

“Ayer (miércoles) llegó el vuelo, nuestros connacionales han llegado, ya van rumbo a sus casas al abrazo familiar, y mañana (viernes) llega otro vuelo y así seguirá semana tras semana“, expresó.

El líder chavista recordó que el pasado enero su Gobierno suscribió un acuerdo con el de EE.UU. durante una visita a Caracas de Richard Grenell, enviado especial de Trump, con el fin de garantizar, según Maduro, un “regreso seguro” de venezolanos en el país norteamericano.

“Eso se ha cumplido. Hubo un percance recientemente, recibí la solicitud directamente, con mensaje directo, para mantener el plan con aeronaves estadounidenses, lo aprobé”, dijo el jefe de Estado, quien señaló que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano “emitió los permisos”.

Según el Gobierno chavista, las autoridades estadounidenses “habían suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos” y el lunes “solicitaron nuevamente” una reanudación.

No obstante, no hubo ninguna comunicación oficial desde EE.UU. acerca de una suspensión de estas operaciones.

El sábado, Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”.

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos tras una advertencia de EE.UU. sobre “extremar la precaución” al sobrevolar el país petrolero y el sur del Caribe, al considerar que la zona vive “una situación potencialmente peligrosa”.

Ante la ola de cancelaciones, Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales.

Este miércoles, Maduro confirmó haber conversado recientemente por teléfono con Trump, y si bien no dio detalles de lo discutido, aseguró que el contacto fue “cordial” y se desarrolló “en un tono de respeto”, por lo que dijo esperar que esto represente un paso “hacia un diálogo respetuoso” entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.