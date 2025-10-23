Nicolás Maduro asegura haber recibido una figura del primer santo venezolano bendecida por el Papa

El Gobierno de Maduro agradeció al papa la canonización de ambos venezolanos.

(EFE) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que recibió una figura del médico José Gregorio Hernández, el primer santo del país, bendecida por el papa León XIV.

“Aquí llegó el José Gregorio, este me lo traen bendecido por el papa, me lo acaban de entregar bendecido por el papa León, aquí está José Gregorio, mira, milagroso, poderoso y nuestro”, expresó en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Estado mostró a su derecha la figura de san José Gregorio Hernández con un sombrero negro y ambas manos dentro de los bolsillos de su bata blanca de médico.

También mostró, a su izquierda, una figura de la religiosa Carmen Rendiles, la primera santa venezolana.

Hernández y Rendiles fueron canonizados el pasado domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro de Roma encabezada por León XIV, quien luego hizo un llamado a los peregrinos que asistieron al evento a que tomen ejemplo de estos santos para afrontar las problemáticas de la vida.

El Gobierno de Maduro agradeció al papa la canonización de ambos venezolanos, lo que Caracas ve también como un “gesto que estrecha aún más los lazos fraternos” con la Iglesia católica.

El Ejecutivo de Maduro, a través de un comunicado, también expresó su “profundo agradecimiento” al fallecido papa Francisco por haber impulsado “las causas de santidad de estos dos venezolanos ejemplares”.