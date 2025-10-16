Nicolás Maduro arremete contra la CIA: “¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia”

Los dichos del mandatario se dan luego de que The New York Times revelara que la administración Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela.

(EFE)— Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que América Latina “repudia” a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tras denunciar la supuesta participación de esta institución en golpes de Estado en la región.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA (…). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, manifestó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario se pronunció así después de que el periódico The New York Times revelara que la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de “sacarle del poder”.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce aun si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

El líder chavista llamó a llevar “la verdad de Venezuela” a “todos los sectores sociales, culturales, políticos, económicos de la sociedad estadounidense para decirle no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Suramérica”, en un contexto en el que denuncia como “amenaza” el despliegue militar ordenado por Trump cerca de aguas venezolanas.

EE. UU. ha atacado diversas embarcaciones —que Washington asegura transportaban drogas— en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

El país norteamericano tiene en este momento 10 mil soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.