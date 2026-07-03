Netanyahu y Trump conversan y acuerdan reunirse “pronto” en Estados Unidos, según Israel

(CNN) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump este viernes, según informó la oficina del primer ministro.

Netanyahu felicitó a Trump con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

Ambos líderes acordaron reunirse pronto en Estados Unidos, según el comunicado.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la llamada.

Irán se prepara para varios días de procesiones fúnebres por el difunto líder supremo. Ponte al día aquí

El féretro del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se exhibe este viernes en Teherán, y mañana comenzarán las procesiones fúnebres para el líder y varios miembros de su familia.

Irán ha suspendido las negociaciones diplomáticas antes del funeral. A principios de esta semana, negociadores de Teherán y Washington viajaron a Doha, Qatar, para mantener conversaciones indirectas sobre el Memorando de Entendimiento entre ambos países.

Si se acaban de unir, esto es lo que deben saber:

Según los medios estatales iraníes, los ataúdes de varios miembros de la familia de Jamenei, incluida su nieta de 14 meses, se exhiben este viernes en la Gran Musalla Imam Jomeini de Teherán.

Un video de Reuters mostró a personal de seguridad patrullando las calles de Teherán antes de las procesiones fúnebres, que se espera que tengan lugar en varios lugares de Irán e Irak desde mañana hasta el jueves.

Funcionarios de China, India y Pakistán se encuentran entre los dignatarios internacionales que asisten al funeral, según sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general de brigada Ahmad Vahidi, hizo una inusual aparición junto al féretro de Jamenei ayer, según la emisora ​​estatal IRIB.

El espacio aéreo sobre Teherán permanecerá “completamente cerrado” el lunes para el cortejo fúnebre de Jamenei, informó la Organización de Aviación Civil de Irán.

Mientras tanto, en el Líbano, al menos 100.000 niños corren el riesgo de no asistir a la escuela a menos que las aulas dañadas por los ataques israelíes sean reparadas o reconstruidas urgentemente antes de septiembre, advirtió UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia.

Por Catherine Nicholls. Xiaoqian Lin, Issy Ronald, Aida Karimi, Nadeen Ebrahim y Mustafa Qadri de CNN contribuyeron a este reportaje.