Netanyahu reconoce que Israel enfrenta “aislamiento” prolongado: “Tendremos que desarrollar nuestra industria armamentística”

El primer ministro israelí dijo que la economía de Israel necesitaría adaptarse a “características autárquicas” y volverse más autosuficiente y menos dependiente del comercio exterior.

(CNN) – Mientras la ira mundial aumenta por la guerra de casi dos años en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este lunes que Israel enfrenta una “especie de aislamiento” que podría durar años, y no tiene más opción que valerse por sí solo.

Hablando en una conferencia del Ministerio de Finanzas, Netanyahu dijo que la economía de Israel necesitaría adaptarse a “características autárquicas” y volverse más autosuficiente y menos dependiente del comercio exterior.

“Es una palabra que odio”, señaló, añadiendo que fue él quien trajo una “revolución de libre mercado a Israel”.

Una de las industrias clave que enfrenta el aislamiento es el comercio de armas, afirmó, lo que puede obligar a Israel a evitar la dependencia de las importaciones de armas extranjeras.

Tendremos que desarrollar nuestra industria armamentística; seremos Atenas y una superesparta al mismo tiempo. No tenemos otra opción, al menos durante los próximos años, cuando nos veamos obligados a lidiar con estos intentos de aislamiento, aseguró.

Las declaraciones de Netanyahu representan un reconocimiento poco común de la enorme reacción internacional que enfrenta Israel al intensificar su guerra en Gaza. Se ha negado a cambiar de rumbo, a pesar de las advertencias de las Naciones Unidas y otros organismos de que un inminente asalto a la ciudad de Gaza provocará más muerte y destrucción, y en medio de crecientes acusaciones de genocidio en el enclave, algo que Israel niega rotundamente.

Embargo de armas contra Israel

Israel se enfrenta ahora a embargos de armas parciales o totales de Francia, Países Bajos, Reino Unido, España, Italia y otros países debido a su actuación en la guerra de Gaza. Sin embargo, la mayoría de sus importaciones de armas provienen de Estados Unidos, que no ha impuesto tales restricciones y ha advertido a otros países que no lo hagan. El retraso, impuesto durante la era Biden, en un envío de bombas de 900 kilos, fue rápidamente levantado por la administración Trump.

La población israelí, las familias de los rehenes e incluso el ejército se han opuesto a la expansión de la guerra por temor a que pueda poner en peligro a los rehenes y agravar el impacto humanitario. Sin embargo, el primer ministro ha insistido en seguir adelante.

Durante años, Israel ha sido considerado una potencia económica a nivel regional y mundial, impulsado en gran medida por su aclamada industria de alta tecnología. Sin embargo, la guerra ha tenido un impacto económico y ya es la más larga y costosa en la historia del país.

Netanyahu atribuyó en parte el aislamiento a una agenda islamista extrema que, según él, tuvo una influencia muy negativa en la política exterior europea. También afirmó que los estados rivales, entre ellos Qatar, han moldeado el discurso global en redes sociales, lo que nos coloca en una especie de aislamiento.

“Esta situación nos amenaza con el inicio de sanciones económicas y problemas en la importación de armas y piezas de armas”, dijo.

“No habrá una segunda oportunidad”

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó duramente a Netanyahu en respuesta, calificando de “loca” su declaración de que Israel está entrando en aislamiento.

“El aislamiento no es el destino; es el resultado de la política errónea y fallida de Netanyahu”, escribió Lapid en X.

Gadi Eisenkot, el exjefe militar israelí que planea una campaña política, también criticó al primer ministro, diciendo: “No habrá una segunda oportunidad para reparar el daño causado por él y sus socios, que abandonaron a los rehenes y aislaron a Israel en el mundo”.

Esta misma jornada Netanyahu se dirigió a los “pesimistas” sobre la economía, diciendo que el mercado de valores de Israel es el “más fuerte del mundo”.

“Invertir en Israel es lo más inteligente”, aseveró en un comunicado, añadiendo que Israel seguirá incrementando las inversiones en la producción de armas para evitar la dependencia de “los débiles líderes de Europa occidental que se rinden ante las minorías musulmanas extremas en sus países”.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pareció hacerse eco de la declaración del primer ministro, publicando en X que el mercado de valores está subiendo, la inflación está cayendo y elogiando la gestión de la economía del país en medio de la guerra en Gaza.

Más temprano este lunes, Netanyahu habló junto al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien elogió “la amistad que Israel ha demostrado hacia Estados Unidos en tantos temas en los que hemos trabajado juntos y que se extienden más allá de las causas de la guerra y la paz”.

Ambos criticaron a varios países, entre ellos Francia, Canadá, Australia y otros, que se disponen a reconocer un Estado palestino antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas de este mes.