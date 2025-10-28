Netanyahu ordena ataques “inmediatos y poderosos” en Gaza tras acusar a Hamás de violar tregua

El primer ministro israelí instruyó al ejército tras afirmar que el grupo militante incumplió el acuerdo al devolver restos que no correspondían a rehenes identificados.

(CNN) – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes al ejército realizar ataques “inmediatos y poderosos” en la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego.

La oficina del mandatario emitió un comunicado señalando que el grupo militante se encuentra en “clara violación” del pacto, luego de devolver restos humanos que no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes aún no localizados. La decisión se tomó tras consultas de seguridad realizadas por el gobierno israelí.

Respuesta de Hamás y tensiones crecientes

Las Brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás, anunció la postergación de la entrega del cuerpo de un rehén recuperado en Gaza, citando “violaciones” israelíes al acuerdo.

Un funcionario militar israelí afirmó a CNN que Hamás atacó a tropas ubicadas en una zona bajo control israelí al este de la línea amarilla, demarcación establecida en el cese al fuego mediado por Estados Unidos. La escalada marca un nuevo capítulo en la frágil tregua que ambos bandos acordaron previamente, revitalizando tensiones en la región.